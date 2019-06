5. juni delte sportsgiganten ESPN en video av Beyoncé (37) og Jay-Z (49) på Twitter.

I klippet, som er filmet under NBA-finalene i California, ser man stjerneparet på basketballkampen mellom Golden State Warriors og Toronto Raptors.

Ved siden av Beyoncé sitter Nicole Curran, som er gift med eieren av Golden State Warriors, Joseph Lacob.

I den korte videosnutten ser man Curran lene seg over Beyoncé for å utveksle noen ord med hennes ektemann, Jay-Z.

Drapstruet

Blikket sangstjernen deretter sender sidekvinnen, har tatt av på internett.

Mange mener sangeren endrer ansiktsuttrykk når Curran lener seg over henne, og at Beyoncé tydelig ikke har noe til overs for den mørkhårede kvinnen.

Flere hardbarka fans hevder at Curran invaderte superstjernens intimsone.

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 😎 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn — ESPN (@espn) 6. juni 2019

Det har i ettertid stormet rundt Curran, som selv sier hun har mottatt flere drapstrusler fra Beyoncé-fans etter at ESPN publiserte videoen.

Truslene skal ha vært så drøye at hun valgte å deaktivere Instagram-profilen sin.

How dare her talk across Beyoncé pic.twitter.com/raVdi3OfyR — Aries Mar (@lyricalmar) 6. juni 2019

Spurte om lime i drinken

Det var Curran og ektemannen som hadde invitert paret til kampen. Da de ankom spurte hun om de ville ha noe å drikke.

Beyoncé skal ha bedt om vann, mens ektemannen Jay-Z ba om vodka.

Det var da Curran lente seg over Beyoncé og spurt rapperen om han ville ha en lime i drinken sin. Hun forklarer at det var mye støy i hallen, og at hun derfor slet med å høre hva Jay-Z svarte.

– Jeg prøvde bare å være en god vertinne. Jeg har aldri opplevd maken til mobbing som dette, har hun senere uttalt i et intervju med ESPN, skriver People.

Ber fansen slutte

Beyoncé har ikke kommentert hendelsen, men superstjernens talsperson delte fredag morgen norsk tid et innlegg på sosiale medier der hun ber fansen om å dele kjærlighet – ikke hat.

«Jeg vet at kjærligheten deres er stor, men kjærlighet må gis til et hvert menneske. Det vil ikke glede personen dere elsker hvis dere sprer hat i hennes navn.»