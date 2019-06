Derfor kan drikkevann plutselig bli livsfarlig

– Norge har som regel trygt og rent drikkevann, understreker Eide.

Dødelig

Smittevernoverlege Thomas Hetland i Askøy kommune sier kommunen ikke kan slå fast at smitten kommer fra Øvre Kleppe høydebasseng, men at mistanken er styrket.

– Undersøkelsene er i gang, men det vil ta noe tid før vi får det bekreftet, sier smittevernoverlegn til TV 2.

– Hvor farlig er det å bli smittet?

– Er man eldre, barn, har kronisk sykdom, så kan de bli syke av en bakteriesmitte. De fleste andre voksne mennesker vil gå klar av en sånn infeksjon, kanskje med noe diaré og kanskje litt kvalme, sier Hetland.

Hetland kjenner ikke til at det har vært noen lignende utbrudd av samme størrelse i Askøy tidligere.

– Om man blir dårlig, med dårlig allmenntilstand, magesmerter og lignende, bør man oppsøke lege eller legevakt, understreker han.

– Kan det være dødelig?

– I svært sjeldne tilfeller kan dette bli alvorlig. Det er ofte dehydrering som kan være farlig, men det er også forskjell på bakterier, noen er kraftigere og gir kraftigere infeksjoner, sier Hetland.

Haukeland sykehus opplyser at de har satt i gang tiltak for å kunne ta imot et større antall pasienter dersom det er blir nødvendig.

Tidligere utbrudd

Ifølge FHI har det vært få vannbårne sykdomsutbrudd i Norge de siste årene, og ingen store utbrudd siden et utbrudd med Campylobacteriose på Røros i 2007.

Totalt er 78 drikkvannsbårne utbrudd registrert de siste 20 årene.

Før utbruddet på Røros hadde Bergen et utbrudd i 2004 der 1300 ble syke som følge av Giardia lamblia.

I 1999 hadde Herøy et utbrudd der 54 ble syke som følge av Salmonella.