– Vi har null tillit til at vannet er trygt

Torsdag ble det registrert flere sykdomstilfeller hos innbyggere tilknyttet Kleppe vannverk i Askøy kommune. De fleste som er rammet befinner seg i nabolaget Øvre Kleppe.

Eirik Espelid og familien er blant de som er blitt rammet.

– Jeg har selv ligget i tre dager nå med diaré, hodepine og feber, det har ikke vært spesielt kjekt, sier Espelid.

I tillegg har ett av barna i familien fått symptomer, mens det torsdag kveld så ut til at barn nummer to også var i ferd med å få et utbrudd.

Espelid understreker at de ikke har fått bekreftet at det er drikkevannet som er årsaken til sykdommen i familien, men sier han regner med en avklaring om relativt kort tid.

– Men jeg må jo si at ting tyder på at det er vannet, legger han til.

Familiefaren har feber når TV 2 møter han torsdag kveld, men forteller at han ikke er bekymret på sine egne vegne.

– Jeg er, om ikke ung, så hvertfall forholdsvis frisk. Men for små barn, babyer, de som er syke fra før og eldre kan dette være potensielt livstruende, sier han.

Ikke første gang

På Facebook-sidene til kommunen uttrykker flere beboere stor frustrasjon over at det er blitt sendt ut gjentatte kokevarsler i løpet av de siste årene, noe Espelid kjenner seg godt igjen i.

– Siden mars 2017 har jeg fått ni kokevarsler, forteller han.

Han understreker at det er bra at det kommer varsel, men mener at det nå begynner å bli nok problemer med drikkevannet i kommunen og at varselet kommer for sent når det først kommer.

– Vi hører om at 50 stykker har vært hos legevakt og syv personer er sendt til sykehus, så hvorfor fanges ikke dette opp tidligere? Hvorfor har man ikke tatt daglige tester? Når man har et vannanlegg hvor det har vært så mye problemer over tid, så burde man følge det opp på en helt annen måte enn det tilsynelatende gjøres, sier han.

Espelid synes det virker som om det er snakk om en systemsvikt i kommunen.

– Askøy kommune har et problem, sier han og legger til:

– Situasjonen nå er at vi har null tillit til at vannet vi får i springen er trygt, selv om vi ikke får kokevarsel. Det er litt fortvilende.

Eirik Espelid viser frem kokevarslene han har fått fra kommunen de siste årene. Foto: TV 2

Vanskelig å lokalisere

Rådmann Eystein Vennesla sier til TV 2 fredag morgen at det er vanskelig å lokalisere hva som er årsaken i slike saker.

– Vi vet jo faktisk ikke helt sikkert nå heller om det er vannet, men operer med det som et utgangspunkt, sier han og fortsetter: