Popstjernen Madonna (60) er aktuell med ny musikk, og i den anledning har den amerikanske avisen The New York Times publisert et portrettintervju med henne.

Under tittelen «Madonna at Sixty», handler intervjuet blant annet om popstjernes lange karrière og hvordan hun jobber nå. Journalisten tar også opp temaet at Madonna har blitt 60 år gammel.

Den kvinnelige journalisten har vært med bak scenen under konserter, besøkt Madonna i hennes hjem i London og intervjuet henne på kontoret til hennes plateselskap.

Madonna er ikke fornøyd med intervjuet, og på Instagram går hun hardt ut mot avisen og journalisten, skriver CNN. Popstjernen skriver at intervjuet får henne til å føle seg voldtatt.

– Skuffet

På Instagram har Madonna delt flere bilder fra bildeserien til New York Times, og i bildeteksten slakter hun New York Times-intervjuet.

– Å si at jeg var skuffet over artikkelen, vil være en underdrivelse, skriver hun på Instagram.

Popstjernen skriver videre at hun føler at samfunnet prøver å bryte ned sterke og uavhengige kvinner.

– Journalisten som skrev denne artikkelen tilbrakte dager og timer og måneder med meg, ble invitert inn i en verden som ikke mange mennesker får se, men valgte å fokusere på trivielle og overfladiske ting som etnisiteten til min erstatter på scenen eller stoffet i gardinene mine. Og evige kommentarer om min alder som aldri ville vært nevnt dersom jeg var en mann, skriver Madonna.

Hard kritikk

Popstjernen bruker sterke ord for å beskrive hvor mye hun misliker intervjuet.

– Jeg er lei for at jeg brukte fem minutter med henne. Det får meg til å føle meg voldtatt, skriver hun.

Madonna skriver videre at hun føler at hun har lov til å bruke den sammenligningen, siden hun selv ble voldtatt da hun var 19 år.

Popstjernen avslutter Instagram-teksten med å skrive at hun ønsker å knuse patriarkatet, altså teorien om at menn er overordnet kvinner.

The New York Times ønsker ikke å kommentere kritikken overfor CNN.

Eurovision-skandaleopptreden

Madonna har fått mye oppmerksomhet for sitt comeback. I mai var hun pauseinnslag i Eurovision Song Contest-finalen i Tel Aviv i Israel, og opptredenen vakte oppsikt.

Popstjernen brukte showet som en politisk markering, da to av danserne som opptrådte sammen med henne hadde et palestinsk og israelsk flagg på ryggen. En av danserne var norske Mona Berntsen (29).

Markeringen var ikke klarert med arrangørene, og Eurovision er som kjent strenge på at musikkonkurransen ikke skal være et politisk arrangement.

Madonna fikk også kritikk for vokalen under opptredenen, da mange mente at hun sang svært falskt. I etterkant delte popstjernen en redigert versjon på sin Youtube-kanal, som ble sett på som et forsøk på å dekke over skandaleopptredenen.