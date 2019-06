– Oppgaven hennes har vært nærmest uløselig

Han påpeker at hun også har møtt store utfordringer innad i sitt eget, splittede parti.

– Noen av de konservative vil ut uten avtale og har bare det målet, mens andre ser at man må ivareta britiske interesser, forbli i tollunionen og ta del i det indre markedet. David Cameron hadde det samme problemet før han lyste ut folkeavstemning, sier Steinnes.

Slik blir etterfølgeren valgt

Totalt 11 medlemmer av det konservative partiet kjemper nå om å bli britenes neste statsminister. I første omgang skal denne rekken tynnes ut gjennom en rekke hemmelige valg som skal gjennomføres blant de konservatives parlamentsmedlemmer.

NESTEMANN?: Boris Johnson er blant kandidatene til å bli Storbritannias neste statsminister. Foto: Daniel Leal-olivas

22. juni skal kun to stå igjen, og da skal de totalt 124.000 betalende medlemmene i partiet velge hvem som blir den neste statsministeren. Vinneren vil bli annonsert rundt 22. juli, og vil da få oppgaven med å lose britene trygt gjennom brexit-kaoset – uansett om det ender i eller utenfor EU.

Boris Johnson nevnes blant forhåndsfavorittene, men Steinnes mener det er lite sannsynlig at han blir ny statsminister.

– Han er både likt og mislikt i landet, skaper store motsetninger og er ingen samlende kandidat. I tillegg vil han ut uten en avtale, noe det ikke er flertall for i parlamentet, så jeg ser ikke hvordan han skal få til det. Det kan peke i retning av en annen, mener han.

Mange scenarier

Steinnes tror uansett ikke at en ny statsminister vil føre til en umiddelbar løsning i brexit-floken, og påpeker at det skal mye til for at parlamentet godkjenner at Storbritannia forlater EU uten en avtale.

– Jeg tror det har så store konsekvenser for både EU og Storbritannia at det nesten er utenkelig at det ender uten en avtale, sier han.

Han ser heller ikke på enda et nyvalg som en sannsynlig mulighet:

– Det er lite sannsynlig at det lyses ut et nytt valg. De konservative frykter Jeremy Corbyn i regjering, og er nok også redde for et fryktelig tilbakeslag fra velgerne, for det kan gå ganske dårlig for dem i et nytt valg, sier han.

– Hvordan ser du for deg at brexit-sagaen ender?

– Det er veldig vanskelig å svare på. Det er mange mulige scenarier, men ett av de som kanskje er mest sannsynlig er at det blir en ny folkeavstemning for å løse floken, der britene kan velge mellom Mays avtale og brexit, eller å forbli i EU, sier han.