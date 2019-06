Snart skal mange av oss pakke kofferten og dra avgårde på ferie. Det betyr også at mange skal leie bil.

Her er det flere ting du bør se opp for. Faktisk også at du risikerer å ikke få bilen du har reservert.

Kommer du mer enn en time forsinket kan du nemlig risikere at selskapet allerede har levert bilen din til noen andre.

– Vi mottar hver sommer flere spørsmål og klager fra folk som har opplevd at de ikke får leiebilen de har bestilt og betalt for, fordi de kom senere enn avtalt for å hente den ut, forteller Ragnar Wiik, leder for Forbruker Europa.

Dårlig løsning for forbrukeren

Forbrukerne får i disse situasjonene som regel valget mellom en nedgradert modell til samme pris, eller en oppgradert modell mot en ekstra kostnad.

– Dette er en god løsning for leiebilselskapet, men en dårlig en for forbrukeren, sier Wiik.

– Vi opplever at det er en skjev maktbalanse i forholdet mellom forbruker og leiebilselskap, hvilket dette er et godt eksempel på. Når man har betalt for en bil skulle man jo kunne argumentere for at den er din i denne perioden uavhengig om du henter den eller ikke, men slik er det altså ikke, sier Wiik, i en pressemelding.

Én av fem føler seg presset til å betale for ekstra forsikring

Leiebil er perfekt når man ønsker å komme seg litt rundt og ha en fleksibel ferie. Men det er flere fallgruver du må være obs på her. Foto: Scanpix.

Ikke direkte lovregulert

De fleste leiebilselskapene skriver i sine vilkår at de ikke kan garantere at du får bilen du har bestilt hvis du er mer enn en time forsinket. Siden leiebilbransjen ikke er direkte lovregulert, vil det si at forbrukeren sine rettigheter i stor grad er regulert av avtalen som er inngått med leiebilselskapet.

Når leiebilselskapet tar et slikt forbehold om forsinkelser i avtalen, så har de lov å utlevere den til noen andre hvis du er forsinket.

– Vi ønsker en klarere regulering av leiebilbransjen velkommen, sier Wiik.

Leiebil-felle kan koste deg dyrt

Oppgi flynummeret

Når du ikke dukker opp til avtalt tid, vurderer leiebilselskapet deg som en «no-show», og du har ifølge deres vilkår da brutt avtalen. Denne problemstillingen er mest aktuell når man kommer med fly og skal hente ut bilen på flyplassen.

Forbruker Europa anbefaler derfor at man alltid oppgir flynummeret i bestillingsprosessen slik at leiebilselskapet kan se om du blir forsinket.

– Å oppgi flynummeret er imidlertid ingen garanti for at du får bilen du har bestilt og betalt for, så du bør fortsatt forsøke å få kontakt med leiebilselskapet for å melde fra om forsinkelsen, råder Wiik.

Gode råd når du leier bil Du vil ofte få spørsmål om ekstra forsikringer. Undersøk hvilke forsikringer du allerede har slik at du ikke tegner unødvendige ekstra forsikringer. Forbrukerrådet anbefaler alle å kjøpe de forsikringene de eventuelt trenger på forhånd, slik at de ikke må ta noen valg i skranken.

Hvis du velger å ikke kjøpe leiebilselskapets egne ekstraforsikringer kan de ofte kreve at et høyere beløp må reserveres på ditt kredittkort. Dette er helt normalt, og er leiebilselskapets sikkerhet. Hvis du ikke har dekning på kortet vil de da nekte deg bilen med mindre du kjøper ekstraforsikringene. Sørg derfor for å ha med et kredittkort, med dekning.

Be om kontrakten på et språk du forstår: Aldri signer en kontrakt på et språk du ikke kan. Du har krav på å få kontrakten på engelsk, så du bør be om dette hvis du ikke får det automatisk.

Ta alltid bilder av bilen ved henting og levering som dokumentasjon på bilens stand.

