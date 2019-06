Paret har offisielt gått fra hverandre, skriver People.

Det har ikke lykkes kjendisnettstedet å få en kommentar fra paret eller parets representanter.

Romanserykter

Skuespilleren og modellen begynte å date hverandre i 2015, og i 2017 fikk de datteren Lea De Seine. Nå jobbes det etter sigende med å finne ut hvordan de skal dele omsorgen for datteren.

Etter filmen «A star is born» gikk det heftige rykter om at Bradley Cooper og Lady Gaga hadde funnet tonen. Ryktene ble forsterket etter den dampende hete fremførelsen deres under årets Oscar-utdeling.

– Ingenting kunne vært mer spesielt enn å dele dette øyeblikket på Oscar-utdelingen med en ekte venn og et artistisk geni, skrev Lady Gaga i etterkant av Oscar-utdelingen.

Ekser

Bare dager før utdelingen, der Lady Gaga vant sin første Oscar, kom nyheten om at hun hadde brutt forlovelsen med Christian Carino (49).

Shayk har tidligere vært sammen med fotballstjernen Cristiano Ronaldo.