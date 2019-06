Mandag denne uken var Paradise Hotel-programlederen og en annen av årets deltakere i Farmen kjendis ute på ridetur.

– Da de red over tunet ble hestene urolige, uklart av hvilken grunn, noe som førte til at Triana falt av hesten. Hun ble sittende fast i stigbøylen før hun så falt i bakken. Både Triana og den andre deltakeren er hestevante og de fulgte alle sikkerhetsprosedyrer, inkludert å bruke hjelm, forteller presseansvarlig for Farmen kjendis i TV 2, Alex Iversen.

Flere brudd

37-åringen legger ikke skjul på at hun syns det er trist å måtte forlate innspillingen.

– Tiden på gården har vært helt fantastisk. Jeg er blitt så glade i alle jeg har møtt der, og hatt en helt magisk opplevelse. Nå må jeg bare bli helt frisk igjen, og det kommer jeg til å bli. Jeg blir tatt godt vare på av veldig flinke folk, sier Iglesias til TV 2.

Alex Iversen i TV 2 understreker at Iglesias ikke hadde anledning til å komme tilbake til gården. Skadene var så alvorlige at det ikke var noen muligheter for henne å komme tilbake etter 24 timer, som er grensen for hvor lenge deltakere kan være borte fra gården og fremdeles få fortsette.

– Et team fra produksjonsselskapet så deler av hendelsen. De forsøkte å gi hjelp og avklare skaden. Lege, ambulanse og produksjonsledelse ble kontaktet. På Kongsvinger sykehus ble det avklart at Triana hadde ribbensbrudd og mulige indre skader. Hun ble fløyet videre med luftambulanse til Ullevål sykehus rett etter midnatt. Skadene Triana pådro seg var så alvorlige at det dessverre var umulig for henne å fortsette videre på Farmen kjendis, sier Iversen.

Var nær å droppe Farmen

Tidligere har TV3-profilen sagt at hun var skeptisk da hun fikk tilbudet om å være med i Farmen.

– Jeg har alltid syns at det ser så gøy og lærerikt ut, men jeg har sagt at jeg ikke tør.

Hun forteller at hun har vært redd for å ikke være tøff nok for Farmen, men da hun fikk en mail av produksjonen som ba henne tenke seg om, gjorde hun et oppgjør med tvilen.

– Da jeg fikk mailen, tenkte jeg: «Nei». Men så tenkte jeg litt på det; Hvorfor sier jeg nei, når jeg egentlig vil? Det er fordi vi lager forestiller om at man ikke kan gjøre ditt og datt. Da tenkte jeg: «Jeg kan gjøre akkurat det jeg vil. Jeg kan klare alt».

GODT MOT: Triana sendte bilde fra sykesenga til TV 2. Foto: Privat

Hør intervjuet der hun snakker om dette øverst i saken.

Iversen beskriver Triana som en fantastisk deltaker.

– Hun hadde funnet seg godt til rette på gården sammen med de andre deltakerne og dyrene, og vi er utrolig leie for at hun ikke fikk muligheten til å fullføre deltakelsen på normal måte. Vi ønsker henne masse god bedring, og håper hun kommer seg raskt tilbake til en normal hverdag.

Ulykkesfuglen er i skrivende stund fortsatt på sykehuset.

– Jeg setter stor pris på alle meldingene, omtanken og kjærligheten jeg har fått de siste dagene, og gleder meg til å komme meg på beina igjen, sier Iglesias avslutningsvis.