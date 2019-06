Fotballryktene: – Liverpool nærmer seg målfarlig ving

Liverpool nærmer seg Lille-vingen Nicolas Pépé. Det hevder L'Équipe. Ivorianeren skal ha en prislapp på omlag 770 millioner kroner. Den målfarlige vingen skal også være ønsket av Arsenal og Manchester United. 24-åringen imponerte stort i Ligue 1 med 22 mål og 11 målgivende pasninger på 38 kamper denne sesongen. Det var kun Kylian Mbappé (33 mål) som scoret flere ligamål.

Pépé er også tatt ut i Elfenbenskystens foreløpige tropp til Afrikamesterskapet som sparkes i gang 21. juni.

Tottenham skal ha blitt tilbudt PSGs Julian Draxler. Det skriver Daily Star. Den tyske landslagsspilleren scoret fem mål på 36 kamper for de franske mesterne i 2018/19-sesongen.

Youri Tielemans, som var på lån hos Leicester fra Monaco denne sesongen, er en ettertraktet mann. Ifølge Independent kan han bli Paul Pogbas erstatter dersom den franske stjernen skulle forlate Manchester United.

Christian Eriksen avslørte nylig at han er åpen for nye utfordringer. Nå skal Inter ha vist interesse for Tottenham-spilleren. Det skriver Mirror.

En annen som kan være på vei bort fra London-klubben er Danny Rose. Ifølge Mirror er skal Tottenham være villige til å tilby Rose pluss en god neve pund for å sikre seg Everton-backen Lucas Digne.