– Det som har blitt sagt grenser til løgn

I slutten av april kulminerte konflikten med at Senterpartiet valgte å kutte samarbeidet med Høyre. Det kom som en direkte konsekvens av at Høyre i saken skal ha valgt andre samarbeidspartnere, skrev Kvinnherad Senterparti i en pressemelding 26. april.

– Dette til tross for at Høyre ved flere anledninger har uttrykt å slutte seg til Senterpartiet sitt syn i saken. Det har vært et anstrengt samarbeidsforhold den siste tiden, da denne atferden også har forekommet i andre saker i kommunen, står det i pressemeldingen.

Overfor TV 2 bekrefter Slettebø at denne saken har bidratt sterkt til situasjonen som har oppstått.

– Vi hadde et samarbeid med Senterpartiet i koalisjon, som ble veldig tøft og som de selv valgte å avslutte. Det har vært en belastning personlig, jeg føler jeg har fått skylden for en utvikling jeg mener jeg ikke kan ta skylden for, sier Slettebø.

Hans Inge Myrvold er varaordfører for Senterpartiet i Kvinneherad. Han synes det er vondt å høre at Slettebø føler at han ikke har krefter til å fortsette etter kritikken.

– I en ordførerjobb er det visse saker det er ulik mening og oppfatning om i lokalsamfunnet, og det kan være krevende for en ordfører å stå i og manøvrere, sier Myrvold.

Han trekker også fram Kvinnherad Energi som en av sakene der det har vært størst uenighet politisk.

– Det har vært et tøffere debattklima enn normalt. Når det er såpass store motsetninger og ytterkantene er så langt fra hverandre, da havner også en del av ordskiftet der. For min del har det vært viktig å holde fokus på saken, sier han.

– Du sier at det for din del har vært viktig å fokusere på saken. Betyr det at andre ikke har klart å holde det fokuset?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. For meg har det vært viktig å kommentere saken. Partiet skilte vei på saken, og statuerte at da var uenigheten så stor at vi ikke klarte å holde sammen, sier Myrvold.

– Den beste ordføreren i manns minne

Leif Sverre Enes er gruppeleder for Høyre i kommunen. Han fikk beskjed om Slettebøs avgjørelse av hovedpersonen selv sent onsdag kveld. Han er skuffet over at Slettebø ikke stiller til gjenvalg.

– Han er den beste ordføreren Kvinnherad har hatt i manns minne, sier Enes.

Enes sier at spesielt to saker har preget den politiske sfæren i Kvinnherad den siste tiden: Avgangen til rådmannen og saken rundt Kvinnherad Energi.

Han påpeker at det har vært vedvarende kritikk mot hans person over lengre tid, men at dette stort sett har kommet fra andre politikere i kommunen.

– Det har blitt mye pes på han personlig og på hans lederstil. Det er den samlede belastningen som gjør at han velger å gjøre det. Han ble rett og slett en for god ordfører for noen, sier Enes.

I kommentarfeltet på Slettebøs Facebook-innlegg har i skrivende stund over hundre personer kommet med støtteerklæring til den avtroppende ordføreren.

– Det er ingen grunn til at han ikke skulle ha blitt gjenvalgt. Mitt inntrykk er at han har hatt en veldig høy status blant innbyggerne i kommunen, sier Enes.

Får ordførerstøtte

Hets av ordførere har vært et mye diskutert tema i den siste tiden. Spesielt saken om Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H) fikk nasjonal oppmerksomhet i slutten av mai, da ekstreme ytterkanter i bomdebatten førte til at hun gikk offentlig og fortalte om at sønnen hennes hadde blitt utsatt for trusler og vold.

– Sønnen min ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken. Vi har opplevd hærverk på bil og hjem, sa hun i et gråtkvalt innlegg fra talerstolen under en avstemning i bompengesaken.

Braut Nese fikk enorm oppmerksomhet og støtte, og flere – blant annet statsminister Erna Solberg – reagerte sterkt på det hun hadde opplevd.

Klepp-ordføreren kjenner Slettebø personlig, og har selv kommentert innlegget hans.

– Det er trist at Peder slutter. Han er en skikkelig bra kar. Jeg kjenner ikke godt nok til hva han har blitt utsatt for, men vi må klare å skille mellom kritikk – som vi må tåle – og trakassering og brudd på privatlivets fred, sier hun.

Etter at han tok avgjørelsen om å trekke seg, sier Slettebø at de siste dagene har vært langt lettere.

– Det har vært veldig fint de siste dagene. Jeg har sovet godt for første gang på lenge, og gleder meg til livet etter dette, sier han.