Det melder CNN.

Mason skal ha lagt igjen en telefonsvarerbeskjed til Timothy Savage i mai 2018 der han kom med dødstrusler mot Savage og hans familie.

– Jeg skal skade deg og din familie. Når jeg ser deg skal jeg ta deg. Jeg skal drepe deg, skal Mason ha sagt.

Mason meldte seg selv for politiet i januar, og ble sluppet ut mot kausjon. Etter å ha meldt seg til politiet kom Mason med en uttalelse der han sier han skal renvaske seg.

– Mitt team og jeg vil snart presentere fakta som vil motbevise alle anklager om at jeg har tatt de i mobbing, trakassering eller aggressive handlinger mot de som beskylder meg for det, sa han den gang.

– Tvert imot vil vil vi bevise at jeg har spilt en viktig rolle i å gjelde de som beskylder meg i forsøket på å gjenreise forholdet til deres voksne datter. Jeg har tro på at mine forsvarere vil få meg renvasket.

Familien anklager R. Kelly for å ha hatt et seksuelt forhold til deres datter og manipulert henne til ikke å snakke med dem på to år.

Datteren svarte på anklagene i en video i 2017 der hun nektet for å ha vært del av en kult med kvinner som ble kontrollert av Kelly, og at hun hadde blitt hjernevasket av artisten.

– Jeg vil bare at alle skal vite – foreldrene mine og alle andre – at jeg har det helt fint. Jeg er glad og alt er ok med meg, sa hun den gang.

R. Kelly er tiltalt for 21 punkter for seksuelle overgrep.