Det bekreftet nasjonalparken selv i en pressemelding i går.

De skriver at toåringen var sønnen til en av de ansatte i nasjonalparken. Leoparden klarte å ta seg inn i et inngjerdet område og få tak i gutten. Gutten ble hastesendt til sykehus etter hendelsen, men livet var ikke til å redde.

Dyret ble drept på stedet, da det var fare for at det ville skade flere mennesker.

– Våre bønner og tanker er med familien. Vi ønsker dem styrke og vil som organisasjon gi dem all støtte de trenger, sier administrerende direktør Fundisilie Mketeni i pressemeldingen.

– Det er aldri lett å miste noen man har nært, og særlig ikke under så tragiske omstendigheter. Dette er risikoen vi lever med på daglig basis når vi hjelper til for å bevare artene våre til fordel for alle i det store bildet, følger han opp.

En talsperson for parken sier til BBC at dyrene er redd for mennesker fra naturens side, og vanligvis ikke nærmer seg oss.

– I parker som Kruger er rovdyr i kontakt med turister og ansatte, og til tider kan det føre til at arter som leoparden blir vant til mennesker og mister frykten, sier talsmann Ike Phaala.

Han sier leoparder neppe ville turt å angripe et voksent menneske, men at de kan gå til angrep på barn mellom to og seks år.

Parken har sendt en delegasjon til familien for å gi dem støtte og profesjonell hjelp.