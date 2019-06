For en drøy måned siden ble Mohamed Noor (33) dømt for å ha skutt og drept en ubevæpnet kvinne som hadde ringt 911 for å varsle politiet om at en kvinne ble utsatt for seksuelt overgrep i nærheten av der hun oppholdt seg. Noor rykket ut sammen med en kollega, og skjøt Justine Damond Ruszczyk (40) da hun gikk mot politimennene.

Noors advokater ønsker nå at han skal dømmes til å måtte sitte i et lavsikkerhetsfengsel to uker i året. En uke fra kvinnens fødselsdag og en uke fra drapsdagen, skriver AP. Den foreslåtte dommen skal vare ut Noors prøvetid, og vil også inneholde en periode med samfunnstjeneste hvert år.

– Dommen hedrer fru Rusczcyks minne og lar herr Noor fortsette å tjene byen. Like viktig, den pålegger Noor å fortsette å tenke gjennom sine handlinger og det store tapet han har forårsaket, skriver advokatene.

De la også ved brev til støtte for Noor, der det står at han er en snill og fredfull mann som har forsøkt å bygge bor mellom somalsk-amerikanere i Minnesota og resten av samfunnet.

Dommen skal falle fredag.

Skulle gifte seg

Den australske kvinnen skulle gifte seg, men endte med å bli skutt av politiet i Minneapolis.

Yogalæreren Justine Damond Ruszczyk (40) ringte inn en nødmelding for å varsle politiet om at en kvinne ble utsatt for seksuelt overgrep i nærheten av der hun oppholdt seg.

Hun ble skutt på kloss hold da hun gikk mot politibilen som rykket ut til stedet.

– Jeg dør, sa kvinnen i nødsamtalen hun deretter ringte inn.

Ett minutt og 19 sekunder senere var den ubevæpnede kvinnen skutt og drept – av en av politibetjentene som hadde rykket ut.

Politibetjentene har forklart at de fryktet at de ble utsatt for et bakholdsangrep da en av dem skjøt og drepte yogalæreren som kom gående barføtt mot dem iført en rosa T-skjorte og pyjamasbukse.

De skal angivelig også ha blitt skremt av en høy lyd like før skytingen.

Fikk rekorderstatning

I mai inngikk byrådet en avtale med Ruszczyks familie der de får 157 millioner kroner i erstatning.

Minneapolis har i et forlik med Damons familie også gått med på å gi ytterligere 17 millioner kroner til en organisasjon som kjemper mot vold og for strengere våpenkontroll i byen, meldte Reuters.