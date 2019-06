Familien til Malcolm John Rebennack jr. sier i en uttalelse torsdag at han døde av et hjerteinfarkt.

– Vi takker alle som har tatt del i hans unike musikalske ferd, men vi ber også om privatlivets ro, sier familien i en uttalelse.

Dr. John har servert rock, blues og New Orleans R & B siden slutten av 1960-tallet og regnes som en institusjon. Han var en hvit mann som fant et hjem i det hovedsakelig svarte musikkmiljøet i New Orleans i en tid der musikkscenen i USA var mer segregert.

Artisten gjorde seg kjent med teatralske show, psykedeliske voodooseremonier og fargerike kostymer. Hans mest kjente låt, funkaktige «Right Place Wrong Time», nådde hitlistene i 1973.

Han vant fem Grammy-priser og ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame av John Legend i 2011.

