– Det kommer til et punkt der du føler at dette aldri kommer til å ta slutt. Men så vet jeg at den dagen vil komme. Du vet bare ikke når. Så denne gangen tok det fem måneder, men heldigvis så er hodet mitt på og friskt. Så jeg er klar til VM.

Starter trolig

Ordene tilhører Maria Thorisdottir, som svarer ærlig og direkte på spørsmål om hun noen ganger har tvilt på om hun ville komme tilbake etter sine lange skadeavbrekk.

I en alder av 25 år er midtstopperen nå i ferd med å lade opp til sitt andre verdensmesterskap i fotball I TV 2s helt nye VM-podkast snakker hun åpent ut om skadehistorikken sin med programlederne Helge P. Kalleklev og Solveig Gulbrandsen.

– De skadene jeg har hatt er spesielle skader, som har tatt lang tid. Det har ikke vært så veldig mange, men skader som har vart lenge. Blant annet «jumpers knee», som jeg fikk da jeg spilte fotball, håndball og gikk på videregående med idrett. Det var altfor mye trening, og det holdt meg ute ganske lenge, forteller hun.

Thorisdottir stod over siste treningskamp mot Sør-Afrika søndag grunnet kjenning i en muskel på oppvarmingen, men har trent så å si for fullt hele denne uken og ble også drillet i den antatte startelleveren på fredagens trening

– Jeg føler at jeg får litt uheldige, teite skader

Tre hjernerystelser med henholdsvis fire og ti års mellomrom står også på skade-CVen, og denne sesongen har hun kun spilt 90 minutter siden den foreløpig siste store smellen fant sted mot Liverpool i høst.

– De har tatt ganske lang tid sammenlignet med hva som egentlig er vanlig. Så har jeg hatt en skade i en fot med et leddbånd som ble revet av på en spesiell plass i foten, som ikke er så veldig normalt. Så jeg føler at jeg får litt uheldige, teite skader som ikke er helt slik folk kjenner til.

– Du er jo bare 25 år. Du sitter ikke her og er 35 og skal til ditt siste VM? Du har forhåpentligvis mange foran deg?

– Ja, jeg håper det. Jeg må som sagt bare holde meg skadefri og slutte å gå med hodet først, så kanskje jeg holder litt lengre, sier Thorisdottir.

Avstår fra hjelm-bruk: – Falsk trygghet

Chelsea-spilleren har avstått fra å spille med hjelm, og er klar på at hun ikke tar noen forholdsregler når hun nå ikler seg den norske landslagsdrakten for tredje mesterskap på rad.