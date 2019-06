Torsdag ettermiddag fikk alle som bor i Askøy kommune varsel om at de må koke drikkevannet.

Oppfordringen om å koke vannet tok Benedikte (29) og ektemannen til seg, da de skulle pusse tennene om kvelden.

– Vi skulle koke vannet, og fylte vannkokeren. Da fikk jeg sjokk, sier Benedikte til TV 2.

Vannet stod nemlig i sterk kontrast til den hvite vannkokeren. Det var brunt.

– Vi hadde ikke lyst til å pusse tennene i det. Det ser ut som dovann, sier Benedikte.

Verken Benedikte eller mannen er blitt syke, og hun forteller at de tror brunfargen på vannet har kommet nylig.

– Mannen min sier at han drakk vann fra springen i går og at han hadde sett om det hadde sett slik ut da også, sier hun.

Kokevarsel

Varselet kom etter at minst femti personer ble sendt til legevakt og flere personer til sykehus for nærmere undersøkelser, etter mistanke om smittefarlig vann.

«På grunn av mistanke om smitte via næringsmiddelkjeden, der vannet kan være en av mulighetene til smitte, iverksettes kokevarsel», skrev Askøy kommune i en tekstmelding til innbyggerne torsdag kveld.

KOKES: Det er lite innbydende ved springvannet til Benedikte Larsen. Foto: Privat

Fredag morgen bekrefter rådmann Eystein Venneslan til TV 2 at 14 personer er innlagt på sykehus på grunn av sykdom.

Han bekrefter også at det mistenkes at en ung gutts dødsfall er knyttet til drikkevannet i kommunen.

I en pressemelding skriver kommunen også at dødsfallet kan ha sammenheng med et mulig smitteutbrudd.

– Foreløpig er det ingen bekreftet årsakssammenheng mellom dødsfallet og smitteutbruddet, heter det i uttalelsen.

Avventer vannprøver

I tillegg forteller rådmannen at kommunen har behandlet rundt 100 til 120 telefonsamtaler.

Kommunen har satt krisestab og bemanningen på legevakten i Askøy er økt.

Askøyværingen skriver at vannprøver er sendt til laboratorium. Det er ventet at et svar vil komme i løpet av fredag formiddag.

Sykdomstilfellene er registrert hos abonnenter tilknyttet Kleppe vannverk, som forsyner mellom 10.000 og 15.000 personer med vann.