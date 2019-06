De to mennene holdt torsdag ettermiddag på å stroppe sammen rør i bunter på en base eid av selskapet Norsea da lynet slo ned i en heisekran de brukte, skriver Stavanger Aftenblad.

Daglig leder i Norsea AS, Thomas Vang, sier til avisen at det er naturlig å anta at strømmen har gått gjennom wiren via krankroken.

Begge mennene ble kjørt på sykehus for sjekk. Det skal gå bra med begge. Den ene er sendt hjem, mens den andre blir på sykehuset over natten for observasjon.