Norge klages inn for FN i Birgitte Tengs-saken

DREPT: Birgitte Tengs og minnesten på drapsstedet, der hun ble funnet død i 1995. Nå klager hennes fetter Norge inn for FN. Foto: Scanpix/Privat

Birgitte Tengs’ fetter mener han nektes i å renvaske seg for anklagene om at han sto bak drapet på 17-åringen på Karmøy i 1995. Nå klager han Norge inn for FN.