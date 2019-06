England felt av grove tabber: – Et makkverk

Nederland - England 1-1 (3-1 etter ekstraomganger)

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Nederland er klare for finalen i Nations League etter å ha slått England 3-1 etter ekstraomganger i Guimarães torsdag.

Etter 1-1 ved full tid satte Kyle Walker ballen i eget mål til 2-1 for Nederland etter at John Stones hadde mistet ballen på et mislykket piruett-forsøk som bakerste mann.

– Et makkverk av et mål, men det teller like mye, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

I andre ekstraomgang var det Ross Barkley som serverte Memphis Depay. Lyon-spissen satte opp Quincy Promes, som enkelt kunne trille inn 3-1.

– Det er det nærmeste vi kommer en komikveld i det å gi bort store muligheter til motstanderne. Tre av scoringene er et resultat av gavepakker, kommenterte TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

I Nations League-finalen søndag venter Portugal for Nederland, mens England skal ut i en kamp om tredjeplassen mot Sveits.

– Fullt, fullt fortjent seier til Nederland. De har vært det beste laget i store deler av kampen. England hadde sin periode på 10-15 minutter i ordinær tid der de var det beste laget, men i ekstraomgangene og resten har det vært Nederland, sier Myhre.

Kjempebrøler av De Ligt

Etter en halvtimes spill sviktet Matthijs de Ligt på et mottak. Marcus Rashford snappet ballen, før han ble felt av De Ligt og skaffet straffespark, som Rashford selv satte i mål.

– Vi sitter og snakker om at Nederland er trygge og gode i denne fasen av spillet, og så kommer det endelig helhjertet press av Rashford, kommenterte TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

– Det er en kjempebrøler av De Ligt. Han rotet det til for seg selv. Rashford er våken, og straffesparket er selvfølgelig helt klart, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

– Vi snakket om at de stort sett har fått muligheter når motstanderen har gjort feil. Det er samme situasjonen her. Mottaket til De Ligt er fryktelig, men Rashford skal ha for at han var våken, fortsatte Petter Myhre.

Rashford ut med skade

Like etter at Rashford hadde gitt England ledelsen ble han spilt nesten alene gjennom av Jadon Sancho, men Nederlands høyreback Denzel Dumfries kom med en susende takling som gjorde at Rashford måtte ha behandling.

Rashford haltet resten av omgangen, før Manchester United-spilleren ble byttet ut i pausen for Harry Kane.