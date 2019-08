Interessen for dashcam – små videokameraer til å feste på dashbord eller frontrute – har vært kraftig stigende de senere årene. Biluhell uten kjent gjerningsperson blir det flere og flere av, og det å avsløre hvem som forårsaket en skade er nok den viktigste grunnen til at flere og flere velger å kjøpe en dashcam.

Nå går salget til himmels, bekrefter flere aktører i bransjen, og opptak fra slike kameraer har allerede vært til stor nytte for både politi og forsikringsselskaper, får Broom bekreftet.

Ikke minst innen forsikring blir dette nye hjelpemiddelet positivt mottatt.

Avgjørende betydning

– Ofte kan disse kameraene dokumentere uvettig og farlig kjøring. I tillegg kan de nyeste modellene også filme når bilen står i ro, og dermed for eksempel kunne dokumentere hærverk ved å identifisere de som gjorde skaden. Det finnes flere eksempler på at opptak har blitt avgjørende bevis i forsikringssaker, blant annet ved uhell knyttet til vikeplikt og filskift, forteller kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

– Å bruke dashbordkamera er lov, så lenge du holder deg på riktig side av personvernlovgivningen dersom du legger ut opptak. Vi har flere ganger brukt materiale fra dashbordkameraer for å finne ut hva som egentlig har skjedd i ulike forsikringssaker, og dette har ofte vist seg å få avgjørende betydning, sier Voll, som har et godt eksempel på dette å fortelle om:

– Dashbord-kamera kan også ha en skadeforebyggende effekt, sier Arne Voll i Gjensidige.

Ble dømt for svik

– En kunde av oss meldte fra om en utforkjøring med moderat fart. Dette skjedde på en motorvei. Vi stusset over at skadene var så store. En bil bak hadde tilfeldigvis filmen kunden, som tok en forbikjøring i svært høy fart, og var over i motgående felt før bilen kjørte av veien.

Tilfeldigheter gjorde at ikke dette ble en alvorlig ulykke. Kunden ble dømt for svik, og fikk ingen erstatning.

I tilfeller som dette, kan en video fra et dashbordkamera være et godt bevis, som legger videre diskusjoner og uenigheter døde. Vi har benyttet slike videoer som bevis i flere kollisjonssaker, og det er bred enighet om denne praksisen i bransjen. Betingelsen er at personvernet ivaretas, sier Voll videre.

Skadeforebyggende

– Etter hvert som det blir flere biler med dashbordkamera, får også forsikringsselskapene tilgang til videoopptak i stadig flere saker. Opptak kan komme fra én eller flere av de involverte partene. De kan også komme fra folk som har vært vitner til hendelsen, og som har filmet uhellet, forklarer han.

Ifølge Voll er det mye som tyder på at økende bruk av dashbordkamera får flere til å holde seg på matta. På denne måten kan et dashbordkamera virke skadeforebyggende.

Hva skjedde før og etter?

– Samtidig er det selvsagt viktig at du ikke aktivt betjener kameraet mens bilen er i fart, presiserer Arne Voll.

Han understreker likevel at videoopptak kan være et supplement, og ikke en erstatning, for skademelding og annen dokumentasjon i en forsikringssak.

– I tillegg er det viktig å være klar over at et videoopptak viser et utsnitt av virkeligheten. Det som skjedde før og etter at opptaket ble gjort kan ha betydning for hvorfor uhellet skjedde – og for utfallet av en sak, sier han til slutt.

