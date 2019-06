Imponerte i debuten: – Det er dette Norge har manglet

eFotball: Norge - Romania 5-0

Norges eFotballandslag slo endelig tilbake etter flere dårlige resultater. Hjemme mot Romania var de norske spillerne overlegne og sikret seieren med fem av fem seire i kamper.

Den som stod frem som den store spilleren var debutant Erland Lie Bjørneberg. 18-åringen viste seg frem umiddelbart og vant sin kamp 3-1.

– Det føltes veldig deilig. Jeg scoret tre mål tidlig og hadde god kontroll. Det er ubeskrivelig å vinne i sin første landskamp. Jeg har fått mye hjelp fra lagkameratene. Nå skal det feires, sier debutanten til TV 2.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Vi følger kampplanen og viser det vi har øvd på. Jeg er spesielt fornøyd med Erland. Han har Ikke spilt for oss og jeg var spent på hvordan han taklet presset. Det klarte han fint og spilte veldig bra, sier ansvarlig for eFotball i NFF Mats Theie Bretvik.



– Han er tålmodig og dødelig effektiv. Om han fortsetter slik har vi mye spennende i vente, legger han til.



Rasmussen sørget for drømmestart

Anders Rasmussen spilte strålende i første kamp mot Romania. Etter to stolpeskudd i første omgang, kom scoringen like etter hvilen. Etter godt spill kom Brann-spilleren seg inn i hjørnet av sekstemeteren. Et lavt skudd i lengste sørget for 1-0. Rasmussen doblet ledelsen på straffespark, og Norge tok første seier i best av fem-oppgjøret mot Romania.

– Jeg er ganske godt fornøyd. Jeg spiller bra hele kampen og har god kontroll. Det viktigste er å gi guttene et bra utgangspunkt, sier Anders Rasmussen til TV 2.

Debutanten herjet

Erland Lie Bjørneberg som er ny på landslaget viste seg frem fra første spark på ballen. Etter 20 FIFA-minutter stod det allerede 3-0 til Norge.

JUBEL: De mer erfarne landslagsspillerne var imponert over debutant Erland Lie Bjørneberg. Foto: skjermdump / TV 2

– For en debut. Det er dette Norge har manglet. Effektivitet. Det har Erland Lie Bjørneberg så absolutt, han dominerer, sier TV 2s fotballekspert Johan Færaas.

Romania fikk en redusering i andre omgang, men 18-åringen kontrollerte det til inn Norges andre seier.

Norge sikret seieren allerede i den tredje kampen. Det var en 2v2-kamp der Arkan Resul og Magnus Myhrhaug Kristiansen vant 2-1.