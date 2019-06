Dette bekymrer Drillo før skjebnekampen

Se intervjuet med Drillo i vindeovinduet øverst.

Fredag fra kl. 20.10: Se Norge-Romania på TV 2 eller Sumo!

– Dette er en av de viktigste kampene vi har spilt på veldig, veldig lenge, sier Drillo.

Med ett poeng etter de to første kampene, ser det mørkt ut for Norge å havne blant de to beste i EM-kvalifiseringsgruppen om det ikke blir tre poeng mot Romania.

– I og med at vi er kommet litt skjevt ut, så må vi vinne mot Romania. Det er ikke kjørt hvis vi ikke vinner, men da begynner man å snakke litt teori og hypoteser, mener Drillo, før han fortsetter:

– Nei, vi må vinne i morgen. Det er nesten et være eller ikke være. Hvis vi taper i morgen så blir resten av kampene mindre interessante.

Det er over to år siden Norge tapte en kamp på Ullevaal, noe Drillo gir Lars Lagerbäck ros for. Likevel er det én ting som uroer trenerlegenden.

– Det som bekymrer meg litte grann, var det som skjedde på slutten mot Sverige. Det sviktet litt overraskende mye, mener han.

– Jeg vil bli uhørt overrasket

Selv er ikke Lagerbäck særlig bekymret.

– Jeg vil bli uhørt overrasket om vi taper én kamp til på den måten. Jeg ser på sannsynligheten som veldig liten, sier Lagerbäck til et samlet pressekorps.

– Hvorfor det?

– Vi har snakket om det. Det skjedde én gang i fjor at vi ble litt stresset, og én gang i år. Jeg tror at spillerne er veldig bevisste på hvor viktig det er at også de tar tak i det. I hvert fall ute på banen, svarer svensken, som i starten av uken utsatte en trening for å ha et forlenget spillermøte om Sverige-kampen.

For Romanias del er det blitt tre poeng etter to kamper – tap borte for Sverige, og en oppskriftsmessig seier hjemme mot Færøyene.

– Romania har gode resultater. De er et typisk pasningsorientert lag. De er vanskelige å få hull på, men de kan miste ballen unødvendig på egen halvdel, og der har vi gode muligheter, kommenterer Drillo.

– Romania hadde et utrolig bra år

Lagerbäck møtte selv Romania som islandsk landslagssjef. Da møtte han et kynisk lag, som spilte på resultat. Han mener at det er et «litt annet» lag som venter Norge nå.

– Den nye treneren kom inn, og han har en bra CV. Ikke minst som spiller. De er velorganiserte, og virker å ha en bra lagmoral. Det er bare til å se på resultatene siden han kom inn for to år siden. Jeg tror at de har tapt to kamper, og har hatt veldig bra resultater. De er vanskelige å score mål på, men scorer ikke så mye, heller. Jeg vil si at det er et lag vi er jevne med, vurderer landslagssjefen.