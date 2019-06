KrF kommer Frp i møte – åpner for å krympe bypakker

Omfattende bypakker med milliardsatsing på kollektivtrafikk, sykkelveier og andre formål bidrar til å øke bompengebelastningen for landets bilister.

Ett av kravene Frp fremmet etter landsstyremøtet onsdag er å kutte kostnader i eksisterende bypakker. Det er noe KrF kan være med på å diskutere, sier partiets parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan.

– Muligheter innenfor regjeringsplattformen

– Vi må sette oss ned og finne ut hva som ligger i disse kravene. Det som er innenfor (Granavolden-plattformen) må vi sette oss ned og snakke om, sier Grøvan til Nyhetskanalen torsdag ettermiddag.

– Hva kan det være?

– Det kan være at enkelte bypakker har fått et volum og en størrelse som gjør at vi trenger å ta de noe ned. Det må skje som en forhandling.

– Dere åpner også for å senke disse bypakkene?

– Ja, som et resultat av en forhandling. Det presset vi opplever nå, det opplever også de lokale politikerne. Men da er det viktig at staten står ved sine løfter og opprettholder sine andeler i dette samtidig som vi kan redusere bompengene.

Grøvan understreker at partiet ikke kan akseptere å avvikle bypakker.

For dyrt i Ålesund

Torsdag ettermiddag behandlet bystyret i Ålesund en bypakke på 3,6 milliarder kroner. Utenfor rådhuset hadde et hundretalls personer samlet seg for å demonstrere mot bompenger.

– Vi har jo et stramt budsjett fra før. Vi har barn og er i etableringsfasen, vi er unge. Enten må vi ha et kollektivtransporttilbud som fungerer nok til at vi kan bruke det, eller så kan ikke bommene komme, sier bompengeaksjonist Kine Strømsnes.

Se reportasje:

Pakken hadde opprinnelig en ramme på nesten 7 milliarder kroner, men den ble kraftig kuttet etter at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) signaliserte overfor Sunnmørsposten at en så omfattende pakke neppe vil bli godkjent av departementet.

VIL TA BOM-GREP: Samferdselsminister Jon Georg Dale besøkte Nyhetskanalen torsdag. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

– Kostnadsnivået er for høyt

– Vi ser et bompengenivå som folk flest ikke aksepterer, sier samferdselsministeren til Nyhetskanalen torsdag ettermiddag.

– Situasjonen i en del store byer er at kostnadsnivået på bompasseringer er for høyt for vanlige folk, og da mener jeg vi må komme folk til unnsetning og ikke skyve problemene foran oss, da må vi ta tak i dem.

– Men onsdagens krisemøte betyr vel at politikken som er vedtatt i Granavolden-plattformen ikke fungerer?

– Vi har ikke hatt noe krisemøte. Vi har hatt et møte for å se hva slags grep vi må gjøre for å komme barnefamiliene som opplever for høy bompengeblastning til unnsetning, sier Dale, som er glad for at han opplever at KrF nå kommer dem i møte.