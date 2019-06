Sommerfesten hadde begynt med sol og pent vær på Ormskogen barnehage i Sandnes.

Men plutselig kom uværet.

– Det var som om lyset gikk. Og så bare åpnet det seg. Det var som en dusj, sier Anne Lenning, daglig leder i barnehagen.

Likevel valgte barnehagen å fortsette festen.

Etter at barna hadde holdt en opptreden, var det personalet sin tur.

– Det smalt jo. Vi skvatt, sier Lenning.

Det la derimot ingen demper på festen.

– Det ble bare god stemning. Vi fant ut vi må være den kuleste barnehagen noensinne, for vi gjennomførte opptredenen, forteller Lenning.

Bristet trestamme i barnehage

Også i Marihøna barnehage på Gjøvik slo lynet til i ettermiddag.

Ida Holthe Sørlie, som jobber i barnehagen hadde akkurat hjulpet barna inn siden tordenværet nærmet seg da lynet slo ned.

– Lynet slo ned i treet ved siden av barnehagebygget, og treet brakk i to.Ungene stod forskrekket å så på i vinduet. De fleste stod med store øyne i vinduet men noen synes det var litt skremmende, sier Sørlie.

LYNNEDSLAG: Trestammen knakk nesten fullstendig på grunn av lynnedslaget. Foto: Ida Holthe Sørlie

– Det er sjeldent det er så mye uvær her oppe, så dette er ikke noe vi er vant med. Vi har aldri opplevd maken her i barnehagen i løpet av mine år her, sier Sørlie til TV 2.

Kjøpesenter ble oversvømt

Cirka klokken 15.40 åpnet himmelen seg over kjøpesenteret Drøbak City.

På kun et kvarter ble første etasje på kjøpesenteret oversvømt.

– Jeg har aldri sett så mye regn. Du så ikke mer enn 20-30 meter foran deg, forteller senterleder Ragnar Sørlie.

Da brannvesenet og et saneringselskap ankom stedet var det hele 20 centimeter vann på gulvet.

OVERSVØMMELSE: Kundene måtte vasse i vann etter at himmelen åpnet seg over Drøbak.

Sørlie forteller at slukene på senteret ble oppgradert i 2014, men at det hjalp lite.

– Vannet begynte nesten å renne oppover. Det flommet inn i underetasjen, sier Sørlie lattermildt.

Han er likevel ikke veldig bekymret, og tror at forsikringen vil ta seg av de verste utgiftene.

Noen varer som sto på gulvet har antageligvis blitt vannskadet, men ellers mener Sørlie senteret slapp unna uten for store skader.

– Jeg var mest bekymret for solariene våre, de ligger i underetasjen. Det var til og med folk som skulle til og med legge seg i solariumet mens det fosset inn. Det måtte vi si at ikke gikk, sier Sørlie.

Tornadovarsel

Torsdag blir Sør-Norge preget av høye temperaturer og mye regn. Kanskje kan det også dukke opp tornadoer, ifølge Storm-meteorolog Olav Krogsæter.

Meteorologen anslår at uværet vil treffe kysten av Agder i løpet av ettermiddagen, før det forflytter seg videre til Telemark, Buskerud og innover på Østlandet.

Vestlandet har allerede fått en god dose uvær og allerede nå begynner man å merke konsekvensene av uværet.