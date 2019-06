Etter den fantastiske suksess med Mustang i USA på midten av 60-tallet, bestemte Ford seg for å prøve å kopiere suksessen her i Europa også.

Oppskriften var stort sett den samme: En litt sporty og lekker bil, med teknikk som i stor grad allerede fantes i lagerhyllene.

De tok utgangspunkt i folkelige Ford Taunus fra samme tid – nykommeren fikk det eksotiske navnet Capri.

Også Ford Capri ble en betydelig suksess, selv om den aldri oppnådde å bli en snakkis på samme måte som sin amerikanske fetter.

Bilmodellen ble utviklet utover på 70-tallet og den kom i tre ulike generasjoner. Alle disse er i dag populære samlerbiler.

Drømmebil

Den definitive toppmodellen og drømmebilen for alle oss med ferskt førerkort tidlig på 80-tallet var Capri 2,8 injection, som ble lansert i 1982.

En skikkelig tøffing med V6-motor og bensininnsprøytning, aluminiumsfelger, egne emblemer, to eksosrør, grom motorlyd og påkostet interiør. Tenk å ha hatt en slik! Da hadde man fått lange og misunnelige blikk fra kompisene. Sikkert også fra den fineste dama i byen.

Ford Capri 2,8 Injection, var en skikkelig drømmebil for alle med ferskt førerkort tidlig på 80-tallet.

For de fleste ble det med drømmen. Man tok til takke med en Opel Kadett, Ford Taunus 1,6 eller en gammel Volvo med fire dører, mens hits som "Eye of the Tiger" med Survivior eller "Abracadabra" fra Steve Miller Band ble spilt på Pioneer-kassettspilleren.

Det er noe med disse ungdomsdrømmene. Selv om årene renner på, luggen flyttes oppover og magen utover, så ligger de ofte lagret langt bak i hjernebrasken et sted.

Noen ganger kan de faktisk også bli realisert. Kanskje i et slags små-desperat forsøk på å få oppleve en liten flik av nettopp den ubekymrede ungdomstiden igjen – og magien rundt denne? Kompisene, festene, den lokale råne-stripa, damene og de første micro-varmede hamburgerne fra den lokale Mobil- stasjonen sammen med en Cola med peanøtter i.

At det var gode tider er jo ikke til å komme fra ...

Stått på låven i 20 år

Forleden ble nok mange av oss minnet om nettopp en slik gammel bildrøm da en Ford Capri nylig kom ut i bruktmarkedet – og ja da, vi snakker 2,8 Injection! Den grommeste!

Det er ikke mange igjen av disse, og det er svært sjelden det dukker opp eksemplarer som har vært lagret så lenge.

Selv om dette eksemplaret hat falmet litt på de 37 årene som har gått siden den var ny, så er dette fortsatt en drømmebil og et godt utgangspunkt til å oppfylle nettopp en bildrøm nå. Faksimile fra Broommarked.no

Bilen skal bare ha hatt én eier og har stått stuet bort i en låve i 20 år. Her snakker vi trolig noen som har forsøkt å ta vare på ungdomstiden sin ved å sette den på lager.

Kanskje har vedkommende innsett at det ikke var riktig så enkelt ... At både bilen og "ungdommen" falmet litt ettersom årene gikk.

For selv om bilen i utgangspunktet er aldri så grom, så har årene satt sitt preg på den en gang så stolte Ford Caprien.

En nye sjanse

En forskjerm har fått seg en trøkk, det samme har grillen, det ene fangerhjørnet bak mangler og lakken skinner ikke like mye som i glansdagene, selv om den har blitt omlakkert en gang på 90-tallet. Også interiøret bærer noe preg av at det er en stund siden denne høstet de lengste blikkene når den kjørte gjennom Steinkjers gater.

Vi kan vel mer eller mindre fastslå at en av dem som sendte denne bilen lange blikk på den tiden var vår Broom-redaktør Knut Skogstad, som opprinnelig er fra trønderbyen. For ham som for mange andre ble det med drømmen den gang.

Men, nå har både Knut, og alle dere andre, en ny sjanse. Caprien krever som nevnt litt jobb, men med overkommelig innsats bør det absolutt være muligheter til å lage grom bil av dette igjen. Som på nytt vil høste lange blikk.

Så om du kjenner nostalgien river og sliter i dag – ja, så har du sjansen nå. Slike biler dukker ikke opp så ofte ...

