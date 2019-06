En tidligere sentral friidrettsleder i Hedmark er dømt til et år og to månders fengsel for et seksuelt overgrep mot en ung idrettsutøver. Han er også dømt for å ha forsøkt å påvirke to ofre i saken til å endre eller trekke sine forklaringer.

Flere overgrep

Politiet har etterforsket lederen for en serie overgrep mot gutter som han trente, helt tilbake til 1970-tallet. Men alle sakene, unntatt overgrepet han nå er dømt for, var foreldet.

Idrettstoppen fra Hedmark, som nå er 79 år gammel, har vært en sentral skikkelse i idrettsmiljøet i bygda siden 1970-tallet.

Ukjent antall ofre

Saken bare vokste og vokste etter at politiet startet etterforskningen. Det ble meldt inn 11 saker til politiet, men de lå langt tilbake i tid. Idrettslederen ble derfor kun tiltalt for et overgrep mot en ung mann, som han trente, sommeren 2011.

I dommen fastslås at idrettslederen har utnyttet sin posisjon som trener for mannen til å utnytte ham seksuelt.

– Makten som tiltalte hadde ut i fra sin posisjon og den fortielsen som dette innebar for fornærmede ble en større og større belastning, framholdes det i dommen.

Under rettsaken avviste ikke treneren at det er flere unge menn som helt siden 1970-tallet har opplevd overgrep fra hans side. Antallet ofre er fortsatt ukjent, men flere møtte opp som tilskuere og fire vitnet under rettsaken på Elverum. Noen var utsatt for et overgrep, andre både et titalls og et hundretalls over mange år, ifølge Østlendingen.

OMFATTENDE SAK: Politiadvokat Henning Klauseie var aktor i saken mot idrettslederen. Foto: Olav Wold

Levde i frykt

– Det vektlegges at de fornærmede, som hadde opplevd forskjellige typer seksuelle overgrep, levde i sterk frykt for ikke å bli trodd hvis de sto frem med sine opplevelser. Frykten for ikke å bli trodd hadde sammenheng med hvordan de kjente og opplevde tiltalte, samt hans posisjon i lokalmiljøet og klubben, framholdes det i dommen.

Det kom også inn en ny anmeldelse for overgrep mens rettsaken mot 79 åringen pågikk.

Idrettslederen sa i retten at han følte skam og avviste ikke at det er mange flere unge menn som helt siden 70-tallet har opplevd overgrep fra hans side. Hamar Arbeiderblad gjenga utspørringen av idrettslederen fra aktor, Henning Klauseie.

– Var NN (mannen som er omhandlet i tiltalen) den første?

– Nei. Det var han absolutt ikke. Han var den siste, svarte idrettslederen.

– Og det er over 40 år, det?

– Ja.