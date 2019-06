Stabæk bekrefter at Henning Berg forlater klubben og er ny trener for Omonia Nicosia, som endte på sjetteplass i den kypriotiske toppdivisjonen i sesongen som gikk.

Stabæk bekrefter at de har fått en økonomisk kompensasjon for å slippe Berg et halvt år før kontraktens utløp.

– Jeg ønsker å takke dere for året jeg har hatt i Stabæk. Det har vært spennende, givende og deilig var det at vi kom seirende ut av kvaliken i fjor. Det er et bra miljø i klubben, bra samhold og jeg har trivdes veldig godt her, sier Berg til Stabak.no.

Berg tok over Stabæk da Toni Ordinas fikk sparken forrige sesong. Han har tidligere ledet Lyn og Lillestrøm i Eliteserien, før han tilbrakte flere år i utlandet i klubbene Blackburn, Legia Warsawa og Videoton.

– Vi takker Henning for innsatsen og for hans bidrag i fjorårets redningsaksjon. Og vi ønsker ham lykke til i sin nye klubb, sier Stabæks daglige leder, Jon Tunold, til klubbens nettsider.



Stabæk ligger nest sist i Eliteserien med to poeng opp til trygg grunn.



Saken oppdateres!