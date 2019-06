Tordner løs mot Sverige

Men etter fem års kamp mot UDI ga Sindre opp og flyttet til Sverige, og fikk familiegjenforening der i stedet.

TV 2 har også møtt Lene Skogstad Essabri (30) som flyttet til Charlottenberg for å kunne bo med sin marokkanske ektemann Mehdi Essabri der.

SVs Karin Andersen reagerer på at norske statsborgere må flytte ut av landet fordi det er så vanskelig, og tar så lang til å få familieinnvandring i Norge.

– Retten til familie er en menneskerettighet, og da bør man få velde fritt hvem man vil gifte seg med eller skille seg fra, og man bør få lov til å bo i hjemlandet sitt sammen med den man er glad i, sier hun.

– Hvis du er norsk og finner noen å gifte deg med som er fra utlandet, og så må du flytte rett over svenskegrensa!

Andersen mener politikerne på Stortinget må se nærmere på reglene, og legge inn skjønn i disse sakene.

– Det kan da ikke ha noen mening at folk ikke skal kunne bo i Norge og ha livet sitt her når de er norske, så her må det åpnes for mer skjønn

– Svenskene ødelegger for Norge

Frps innvandringspolitiske talsmann er helt uenig i at det bære være rom for skjønn.

– Nei, man må ikke bruke skjønn i disse tilfellene her i større grad, for hvis det er sånn at stadig flere benytter seg av et rausere regelverk i Sverige for å få opphold i Norge, så bør norske myndigheter være oppmerksom på det, og prøve å forhindre den utviklingen, sier Helgheim.

Han raser mot svenskene, og mener at norske politikere må ta affære overfor nabolandet.

– Jeg mener vi må sette betydelig press på Sverige for at ikke de skal føre en politikk, som allerede har gjort stor skade internt, også skal spre seg utover landegrensene.

Helgheim mener de som benytter seg av EØS-løsningen ikke gjør noe som er direkte ulovlig, men legger heller ikke skjul på at han mener dette ikke er en ønsket måte å innvandre til Norge på.

– De som benytter seg av «EØS-løsningen» gjør jo ikke noe galt?

– Neida, det er derfor vi må sørge for at det blir strammet inn også i Sverige. Det er det dette handler om. Det kan se ut som en måte å omgå det norske regelverket på, og det må vi ta tak i, men hovedpoenget er at det er svenskene som er uansvarlige og slepphendt, og det må svenskene ta ansvaret for og stramme inn, så det ikke går utover nabolandet.

Han ser ingen grunn til å slippe opp på noen av innstrammingene som er gjort de senere år i Norge.

– De reglene vi har på selvforsørgelse og andre strenge regler, de skal vi fortsatt ha, og vi kan gjerne se på andre måter å stramme inn på, for innvandringen i Norge har vært for høy i mange år og det må strammes desto mer inn i framtiden, for at vi ikke skal se den utviklingen de har i andre land.