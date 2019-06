Lagerbäcks luksusproblem: – Veldig vanskelig å velge

Fredag fra kl. 20.10: Se Norge-Romania på TV 2 eller Sumo!

– Det er virkelig en vanskelig oppgave å velge, innrømmer Lars Lagerbäck.

De seks siste landskampene er det Ole Selnæs og Markus Henriksen som har spilt sentralt på midtbanen.

Sander Berge har vært ute av forskjellige grunner.

Mot Spania og Sverige var han ute av troppen som følge av skade, og mot Slovenia og Kypros i høst var han bare på benken på grunn av et knalltøft kampprogram med klubblaget.

Nå er imidlertid den ettertraktede 21-åringen tilbake for fullt.

– Har du fått et ordentlig luksusproblem?

– Det kan du kalle det om du vil, men jeg er bare takknemlig for at vi har bra spillere som konkurrerer. Jeg ser veldig positivt på det. Luksus for meg er for noen andre enn oss i fotballen, sier landslagssjefen og smiler lurt.

– Jeg tror ikke at det har så veldig stor betydning hvem du velger. Ole (Selnæs) og Markus (Henriksen) har gjort det bra, som hele laget, og Sander (Berge) vet vi hvor bra er. Før han fikk en skadeperiode, var han veldig bra også på landslaget, mener Lagerbäck.

– Rart om han ikke spiller

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er derimot krystallklar:

Ja, Lagerbäck har et luksusproblem.

– Henriksen og Selnæs har fungert godt sammen, men Berge er den beste sentrale midtbanespilleren Norge har. Han har et nivå som få andre norske midtbanespillere har hatt i den alderen. I mine øyne er det rart om han ikke spiller, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Men det er langtifra sikkert at han spiller sentralt på midtbanen. På trening er han blitt testet på kanten. Men hadde jeg vært sjef, hadde jeg puttet Berge som én av de to sentrale, fortsetter han.

Kan være aktuell for venstrekanten

Mathisen ser imidlertid ikke bort fra at Lagerbäck kan bruke 21-åringen på kanten. Stefan Johansen er uaktuell etter å ha fått en kjenning i låret, mens Mohamed Elyounoussi har hatt svært lite spilletid i Southampton.

– Hva mister Norge om de bruker Berge på kanten?

– Sett opp mot Moi, en veldig kreativ og utfordrende spiller med både fart og driblinger. Berge har også enorm fart, men ikke like sterk på driblinger selv om også han er god til å passere folk. Det kan være et alternativ, men jeg håper at Berge snart er tilbake på den sentrale midtbanen. Det er der han skal spille de neste ti årene, understreker Mathisen.