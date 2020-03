Adrian Sellevoll (21) imponerte i den første delen av kunnskapskonkurransen, men ble likevel den andre personen som gikk tapende ut av Tinget.

Overrasket i kunnskap

De celebre deltagerne har tilbragt to uker på Gjedtjernet gård i Grue kommune i Innlandet.

Storbonde Per Sandberg valgte Sellevoll som førstekjempe.

Valget ble begrunnet med at 21-åringen har vært preget av skader og dermed bidratt mindre enn ønskelig på det krevende ukesoppdraget.

Han valgte Mímir Kristjánsson (32) som andrekjempe. Politikeren bestemte at de to skulle kjempe i en kunnskapskonkurranse.

Bergensrapperen tok ledelsen etter første runde, og knuste Kristjánsson da de skulle sette sammen en melkeseparator. 32-åringen ble likevel vinneren, trolig fordi han hadde pugget gårdsboken og Sellevoll ikke hadde lest én side.

– Jeg liker Per, sier Sellevoll til TV 2 etter å ha røket ut, og forklarer at han ikke bærer noe nag på grunn av førstekjempevalget.

– Jeg har ligget og vært syk. Det er derfor han valgte meg. Jeg har sovet lenge fordi jeg har hatt vondt.

IMPONERTE: Sellevoll imponerte stort i starten av kunnskapskonkurransen. Foto: Alex Iversen/TV2

Falt ned fra balkong

Noen av de nevnte smertene skyldes en ulykke på 17. mai, kort tid før innspillingen startet. TV-titterne får flere ganger høre at han sliter med ryggen, men denne historien er ukjent for Farmen-seerne.

Sellevoll forteller at han datt ned fra en balkong på et tidspunkt av kvelden. Dette skal ha vært noen timer etter at han datt over et gjerde.

– Jeg husker ingenting. Jeg våknet og hele smokingen til 20.000 kroner var ødelagt.

Ex on the Beach- og Skal vi danse-profilen bekrefter at han hadde promille da ulykken skjedde.

– Jeg trodde jeg hadde brudd i noen ryggvirvler. Jeg tok MR av ryggen, og heldigvis var det ikke brudd, men jeg fikk smertestillende. Jeg tror kanskje tommelen min er brukket også.

Adrian hadde forberedt seg på å dra hjem etter utslagskonkrruansen, men både hoppet og danset av glede da han fikk vite om Torpet.

– Dere har ikke fått nok av Sellevoll enda!