Esport har blitt mer og mer populært den siste tiden og Norge har blant annet fått sitt eget eFotballandslag.

Se eFotball: Norge - Romania kl. 17.30 på TV 2 Sport 1, TV 2 Sumo og gratis på tv2.no!

Tidligere Farmen- og Skal vi danse-deltager Amalie Snøløs har et godt forhold til gaming og eSport.

– Jeg har selv drevet med gaming i rundt syv-åtte år. eSport har blitt skikkelig stort internasjonalt og det er godt å se at Norge endelig begynner å melde seg mer på. Det er virkelig «up and coming», sier Snøløs til TV 2.

– Flere og flere begynner å se på det live, både kvinner og menn, og jeg håper at flere store bedrifter som Telenor og Equinor ser interessen og ønsker å ta en del i det, legger hun til.

23-åringen skal spille en showkamp når Norges eFotballandslag møter Romania på Ullevaal torsdag. Hun håper det viser at flere jenter kan drive med gaming.

Kampen mellom Snøløs og Rasmussen ser du på TV 2 Sport 1, TV 2 Sumo og gratis på tv2.no fra klokken 17.30.

– Det har vært litt tabubelagt og at det bare er en spesiell gruppe jenter som driver med gaming, men det er absolutt for alle. Jeg vil vise at det er en mulighet for jenter å skaffe seg en karriere gjennom gaming. Man trenger faktisk ikke å være den beste for å gjøre nettopp det, sier Amalie Snøløs til TV 2.

Har alltid likt FIFA

Selv har Snøløs sin egen Twitch- og Youtube-kanal der hun deler at hun spiller. Selv spiller 23-åringen mest skytespill som Call of Duty, Fortnite og Apex, men har alltid hatt ett godt forhold til FIFA-spillene.

– Jeg spilte det mye før, men har lagt det litt vekk den siste tiden. Nå har jeg lyst å ta mer del i det igjen. Jeg synes det er virkelig bra at det kommet damelag og kvinne-VM-modus, det synes jeg har vært rart at det ikke har vært tidligere, sier hun.

Hun gleder seg til å få prøve seg mot Anders Rasmussen på eFotballandslaget.

– Jeg er ikke den beste i FIFA, men jeg gleder meg til å se hvor mye profesjonalitet som ligger bak. Alle valgene de tar og hvilke planer de har før kampene sine. Jeg har lyst å lære mer om det. Det blir kjempegøy, sier Snøløs til TV 2.

Jakter den første kvinnelige landslagsspilleren

Ansvarlig for eFotball i NFF, Mats Theie Bretvik, håper å se en jente på eFotballandslaget i fremtiden.

– For oss er det viktig å vise at det ikke er ett herrelag og kvinnelag, her kan alle spille på samme lag. Det eneste som kreves er at du er god i FIFA. Vi er veldig opptatt av å finne gode jenter som spiller FIFA. Vi vet at det er flere der ute og fotballinteressen er stor blant flere jenter og der er det flere som spiller FIFA. Vi ønsker å komme i kontakt med de jentene, sier Theie Bretvik til TV 2.

Det synes Amalie Snøløs er et godt tegn.

– Det er veldig godt at de gir utrykk for at de ønsker en jente på eFotballandslaget. Det finnes sikkert flere ute der som er gode i FIFA og kan bli tatt ut. Jeg får øve litt mer, så kanskje det blir meg, smiler Snøløs.