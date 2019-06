Torsdag presenterte TVNorge sine programmer for høstsesongen 2019, og ett av programmene som fikk mest oppmerksomhet, var Ex on the beach.

Skandaleserien er tilbake for sin andre sesong til høsten. Åtte unge mennesker har blitt sendt til Mauritius for å nyte livet, men så vil ekskjærestene deres dukke opp.

Serien ble spilt inn i vinter, og på torsdagens lansering i Oslo dukket de åtte første deltakerne opp.

– Jeg elsker oppmerksomhet og er veldig utadvent, så mine venner og familie så nok den komme, sier Siv Meyer (21) fra Stavanger om Ex on the beach-deltakelsen.

– Det blir drøyt

I fjor skapte realityserien store overskrifter etter gruppesex, trekantdrama, krangling og vill festing.

Årets deltakere har ikke noe problem med å bryter grenser på TV.

– Det er noen som er negative til programmet, og det skjønner jeg, fordi det er en serie som er bygd på drama, men samtidig er det så sykt ekte. Jeg har grått, blitt forelsket, blitt såret og fått nye bestevenner. Jeg ville aldri følt det på samme måte på utsiden, sier Meyer til TV 2.

Hun forteller at innspillingen var en positiv opplevelse for henne, og hun legger ikke skjul på at hun ikke hadde mange grenser under innspillingen.

KOMMENDE TV-STJERNER: Victoria Øren Hammer, Therese Pedersen, Johanne Nordeng Aasgaard og Siv Meyer blir å se i den andre sesongen av Ex on the beach. Foto: Marius Gulliksrud / Stella Pictures

– Alle som er med i programmet er ganske «crazy», så vi girer hverandre opp. Jeg har gjort mange ting som jeg ikke ville gjort her hjemme, men når vi er der inne, så girer vi hverandre opp. Det er ikke så mye grensesetting der inne. Det blir mye drøyt, sier hun.

Andreas Østerøy (22) fra Lillesand, som er Ex on the beach sin første homofile deltaker, hinter til at årets sesong også vil by på skandaler.

– Man kommer ikke til å bli skuffet. Det kommer til å skje veldig mye syke ting der inne, som Norge kommer til å bli overrasket over, sier Østerøy til TV 2.

Flere nye TVNorge-program

TVNorge presenterte flere høst-programmer under lanseringen.

TV-seerne kan vente seg blant annet et nytt gameshow med Atle Antonsen og Ylvis-brødrene, en ny sesong av adventskalenderen Jul i Blodfjell, en true crime-serie om det mystiske dødsfallet til Jan Wiborg, samt en dokumentarserie med Else Kåss Furuseth om valget om å få barn eller ikke.

Kjente program som 71 grader nord, Brille, Alt for Norge, Åndenes makt og Første date vender også tilbake til TV-skjermen.