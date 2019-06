I mai ble forlaget Strawberry Publishing frifunnet etter at Aylar Lie (35) krevde erstatning for at hun ble omtalt i Petter Northugs nye bok.

Lie krevde 100.000 kroner i erstatning for krenking av privatlivets fred, men Forliksrådet mente at forlaget ikke har opptrådt i strid med straffeloven. Derfor sa dommen at Lie istedenfor måtte betale 4.600 kroner i saksomkostninger til forlaget.

Nå anker Lies advokat kjennelsen til Forliksrådet, skrives Tony A. Vangen fra Advokatfirmaet Elden i en pressemelding.

35-åringen og Vangen mener fortsatt at omtalen av Lie i boken er et brudd på privatlivets fred.

«Dommen fra Forliksrådet etterlater et feilaktig inntrykk av sakens faktum, og dette har medført ubegrunnet negativ omtale av Lie i media», står det i pressemeldingen.

Det var VG som først omtalte anken.

TV 2 har ikke lyktes å komme i kontakt med Magnus S. Rønningen, som er forlegger i Strawberry Publishing.

Fjernet avsnitt

I fjor høst krevde modellen og pokerspilleren at Petter Northugs (33) nye bok skulle bli tilbakekalt og endret.

Forlaget fjernet et avsnitt i boka som omhandlet henne, og Lie krevde erstatning for krenking av privatlivets fred.

Retten mente at forlaget ikke hadde opptrådt i strid med straffeloven, og Lie måtte istedenfor betale 4.600 kroner i saksomkostninger til Strawberry Publishing, viser dommen.

«Retten finner det ikke sannsynliggjort at Lies æresfølelse eller omdømme objektivt sett har blitt krenket gjennom ytringen som er grunnlaget for erstatningssøksmålet», står det i dommen fra Forliksrådet som kom i mai.

Hevder feil lovhjemmel er lagt til grunn

Vangen sa til TV 2 at de muligens kom til å anke dommen fra Forliksrådet, da de mente at feil lovhjemmel er lagt til grunn.

– Forliksrådet har lagt feil lovhjemmel til grunn, og det gjør at dette blir galt uansett. Store deler av dommen snakker om erstatning for ærekrenkelse, men det har aldri vært et tema i saken. Det er brudd på privatlivets fred som vi har tatt opp, sa Vangen til TV 2 i mai.

Han mente at Forliksrådet har bommet og blandet sammen to lovhjemler i Skadeerstatningsloven.

På spørsmål om hva de skulle gjøre videre, svarte Vagen at han selv, Lie og John Christian Elden kom til å se nærmere på saken.

– Saken kan ankes til tingretten. Jeg må snakke med min klient før vi bestemmer oss for å anke eller ikke, men her er det en fundamental feil som må tas tak i, sa advokaten til TV 2 den gang.

Vangen opplyste at han hadde pratet med sin klient Lie, og at hun også stilte seg uforstående til dommen.