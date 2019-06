Torsdag blir Sør-Norge preget av høye temperaturer og mye regn. Kanskje kan det også dukke opp tornadoer, ifølge Storm-meteorolog Olav Krogsæter.

Meteorologen anslår at uværet vil treffe kysten av Agder i løpet av ettermiddagen, før det forflytter seg videre til Telemark, Buskerud og innover på Østlandet.

Vestlandet har allerede fått en god dose uvær og allerede nå begynner man å merke konsekvensene av uværet.

Farevarsel

På Østlandet og i Telemark er det satt oransje farenivå da det ventes svært kraftige regnbyger. Meteorologene melder at det er fare for overvann, lokale oversvømmelser, jord- og flomskred der bygene treffer og advarer om at det kan bli vanskelige kjøreforhold som følge av været.

Follo Brannvesen melder at de har besluttet å sette beredskapsstab.

«Det er også satt i gang andre tiltak dersom det skulle bli mange hendelser som følge at det ekstreme været som er varslet», skriver de i en uttalelse.

Redningsselskapet oppfordrer båtfolk til å sjekke båtene sine før det verste været treffer.

«Sjekk fortøninger, selvlensing og kalesjer. Husk også å sjekke eventuelle lensepumper og skroggjennomføringer. Fjern løse ting som kan blokkere selvlensingen», skriver de på Twitter.

Se værmeldingen for torsdagen her:

Kansellerer helikopter

Kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn forteller at uværet kan få noe innvirkning på flytrafikken, men at det ikke er snakk om store forsinkelser.

– Det forventes ingen store forsinkelser. Folk kan følge med på nettsidene og blir det endrede rutetider, vil de få beskjed av flyselskapene de reiser med, sier han til TV 2.

På grunn av en supercelle i Nordsjøen ble flere steder på Vestlandet rammet av kraftig tordenvær i løpet av morgentimene torsdag. Ved 13-tiden opplyser Olav Krogsæter i Storm at supercellen er i ferd med å flytte seg lenger ut i sjøen.

– Det har begynt å tordne ved en del av oljeinstallasjonene vest for Bergen og Sogn, så de får nok en del tordenvær de neste timene, sier han.

Helikopterflyvinger fra Stavanger ut til plattformene utenfor kysten er kansellert, melder Heliport.no.

