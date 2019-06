Lagerbäck om konflikten: – Martin bare vokser i mine øyne

Martin Ødegaard rådførte seg med landslagssjef Lars Lagerbäck før han publiserte kritikken mot Ada Hegerberg onsdag kveld.

Det avslørte svensken torsdag.

– Martin kom til meg i går kveld og ville prate om denne saken. Da hadde han allerede skrevet innlegget. Jeg må si at Martin bare vokser i mine øyne. Jeg sa til ham at det var veldig bra skrevet, og jeg står bak ham hundre prosent, sier Lars Lagerbäck på torsdagens pressekonferanse.

– Jeg synes det han skrev var veldig fornuftig.

Debatten har rast etter Ada Hegerbergs intervju med Josimar og Morgenbladet ble sluppet onsdag kveld.

Martin Ødegaard gikk ut mot Lyon-spilleren og ba henne slutte å forstyrre kvinnenes VM-forberedelser.

Dagen derpå vil ingen av partene prate med pressen om saken, men på herrelandslagets pressekonferanse var det uunngåelig at landslagssjef Lars Lagerbäck og spillernes representant Håvard Nordtveit fikk spørsmål om den betente konflikten.

– Martin reagerte på hennes uttalelser og timing, og jeg vet ikke hvordan de har det personlig. Man må se på det profesjonelt. Han følte at det var uprofesjonelt og jeg deler hans oppfatning, sier svensken videre.

Hyller Ødegaard: – Han er en klok ung mann

Lagerbäck hyller Ødegaard og mener at innlegget viser hvor mye han har vokst de siste årene.

– Jeg synes det er positivt at man reagerer og har et så sterkt engasjement. Jeg sympatiserer med ham. Jeg føler at han har vokst disse årene, ikke bare som fotballspiller, men også som menneske. Alt han har gått i gjennom, og likevel står han med beina godt plantet på jorden. Han er en moden ung mann. Respekten min for ham bare vokser. Han er en klok gutt. Han skal dere være glad for at dere har her i Norge.

Lagerbäck er ikke det minste redd for at troppen eller Ødegaard selv skal la seg forstyrre av støyen som har oppstått etter innlegget ble publisert.

– Ikke i det hele tatt. Jeg pratet med ham i forkant, og med mindre han er verdens beste skuespiller, så er jeg ikke redd for det.

Landslagsjefen meddelte samtidig at landslagskaptein Stefan Johansen må stå over fredagens kamp mot Romania grunnet en kjenning i låret.

Fikk støtte fra landslagsjentene

Håvard Nordtveit delte selv innlegget til sin landslagskompis.

– Martin vokser mer og mer i mine øyne også. Han begynner å bli mann. Jeg støtter alt det han sier, og jeg tenkte at jeg ville være med på den støtten, forklarer Hoffenheim-spilleren.