Manchester United bekrefter at Daniel James blir en del av Solskjærs tropp.

Vingen skal koste om lag 165 millioner kroner. Summen kan stige til 200 millioner.

Det har lenge vært spekulasjoner rundt 21-åringens overgang fra Swansea City. Kjøpet ble bekreftet i dag, og stortalentet blir Solskjærs første signering siden han tok over som klubbens manager i desember.

TV 2s kommentator Kasper Wikestad har tidligere uttalt sine lovord om James, som er kjent for sin enorme hurtighet.

– For unge spillere på det nivået, er det umulig å spå om de lykkes i Manchester United. Det kan potensielt gå alle veier. Men han har en del av de faktorene som skal til for å lykkes, og har det definitivt viktigste av alt: Farten og rykket. Det går ikke an å lykkes i de klubbene om man ikke har det. Det andre kan utvikles, sa Wikestad, og understrekte at waliseren også har bra teknikk og fot.

– Han er en fryktelig, fryktelig spennende spiller, slo TV 2s kommentator fast.

Walisiske James har spilt 33 kamper for Swansea på nivå to i England denne sesongen. Han har scoret fire mål og har sju målgivende pasninger.

I forrige uke bekreftet også Dillon Hoogewerf en overgang fra Ajax til Manchester United på sin offisielle Instagram-konto. Han er tiltenkt en rolle på U18-laget.

