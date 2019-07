Norsk sommer anno 2018 var rett og slett magisk. Tropevarme store deler av tiden – og drøssevis av dager hvor sola kunne skinne fra en skyfri himmel.

Da er det mange som drømmer om å nyte en kjøretur med taket nede. Cabriolet-drømmen får godt fotfeste etter en slik sommer.

Dessverre var 2018 unntaket som bekrefter regelen. Det er nemlig ganske tynt med slike glovarme dager i løpet av en vanlig-, norsk sommer.

Det er også mye av forklaringen på det særdeles begrensede salget av cabriolet i Norge.

Men BMW gir ikke opp av den grunn. De byr på en helt ny generasjon av sin toseters cabriolet: Z4.

Hva er dette?

Den har vært på markedet siden 2003. Z4 ble på mange måter erstatteren for vesle Z3, og skal være et relativt folkelig alternativ for de som ønsker seg en morsom sommerbil. Dagens modell er den tredje generasjonen i rekken – og den har etterhvert rukket å vokse seg ganske mye større enn utgangspunktet.

Innstegsmodellen er Z4 2.0i med 197 hk, og denne har en startpris på 562.000 kroner.

Men den bilen vi tester, er det ikke så mye folkelig over. Her snakker vi toppmodellen M40i. Og da blir prisen fort det dobbelte ...

Norsk sommer kan virkelig være en drøm for cabriolet-eiere. Her med vakre Haugfoss i Modum bakgrunnen.

Hvordan er den å kjøre?

Svaret på det kan best oppsummeres på følgende måte: Det er en fryd! Den nye plattformen, som den forøvrig deler med Toyota Supra (!), er spesielt tilpasset bilen. Den har ren bakhjulsdrift, ståltak er byttet ut med stofftak – og under det lange panseret befinner det seg en svært potent rekkesekser. Denne oppskriften kan BMW til fingerspissene.

Det beviser de til det fulle med Z4. Den er blitt en hel del morommere å kjøre enn forgjengerne. Noe av forklaringen er det nye understellet, lavere tyngdepunkt enn før, stivere karosseri og bredere grep bak.

Styringen oppleves presis – og hekken forteller deg raskt om du presser for hardt, uten at det blir dramatisk.

Du merker imidlertid godt at du kjører cabriolet – for det er en del turbulens, selv under 80 km/t. Mer enn vi hadde ventet. Men så lenge du har det såpass moro, lever du nok greit med det.

Komforten er forøvrig imponerende god, med tanke på hvor hvass den er i Sport-modus. Skal du kjøre lenge og vil slappe av, er det ikke noe problem.

Noe mer støy blir det når ståltak byttes med stofftak – men sistnevnte ser helt klart bedre ut. Og BMW er et av flere merker som ønsker å gjøre forskjellen på coupe og cabriolet tydeligere enn før.

To personer sitter veldig godt i Z4. Selv vi som måler 190 cm på strømpelsten finner lett en god sittestilling.

Hvordan er plassen?

Det er en toseters cabriolet. Svaret på dette spørsmålet gir seg nærmest selv: Det er begrenset med boltringsrom.

Men undertegnede på sine 190 cm på strømpelesten, klarer å finne en god sittestilling. Og faktisk er det fortsatt plass til å lene ryggen på setet lenger bak, om det er ønskelig.

Bagasjerommet er på absolutt godkjente 281 liter. Det er hele 100 liter mer enn forgjengeren – mye takket være stofftaket.

Dessuten kan BMW skryte av å ha (såvidt) størst bagasjerom i klassen – målt mot Audi TTS roadster (280 liter) og Porsche Boxster (275 liter).

Midtarmlenet lar seg åpne, og avdekker to koppholdere. Det fine her er at om du vil, kan den ene halvdelen av midtarmlenet legges ned, også når koppholderne brukes. Så har du et sted å legge armen, likevel.

BMW er gode på interiør. Men hva tenkte de på da de laget de nye digitale instrumentene. De er vanskelig å lese – og har en rotete layout. Her gjelder det å ha head up display!

Finest utenpå eller inni?

Z4 ser mer brutal ut enn bilen den erstatter. Før var det også sportslig – men da med med klassisk eleganse. Nå er det mer brautende og muskuløst over linjene. Særlig i M40i, som er noe bredere i fronten enn de andre modellene.

Det vil nok være delte meninger om hvilken av de to som er penest. Men de fleste vil være enig i at dagens Z4 er råest.

Nyrene i grillen er lave og brede. Takk Herren for at de ikke er stående og gigasvære, ala 7-serie, X5 og X7.

Hekken er også bred og bøllete – med en distinkt og integrert spoiler i bakluka, diffusor og smale lykter som strekker seg rundt hjørnene. Den minner mye om storebror M850i bakfra.

Vi er imidlertid litt usikre på hva vi synes om de firkantede enderørene på eksosanlegget. Men om de ser litt merkelige ut – så høres de fantastisk ut (mer om det lenger ned)!

Z4-en har få egne sportsseter, som både ser bra ut, og byr på ypperlig støtte og komfort. BMW har også blitt blant de beste i bransjen på både brukervennlighet og opplevd kvalitet. Infotainmentsystemet er eksemplarisk å bruke.

Men vi liker ikke de digitale instrumentene. De er rotete, og vanskelig å orientere seg raskt i. I en sportsbil er det en kardinalsynd. Redningen blir å bruke head up displayet – som forøvrig er klassens suverent beste.

Vi liker best eksteriøret.

Svingete småveier med lite trafikk. Da er Z4 i sitt ess!

Går den bra?

Z4 M40i er en skikkelig kjøremaskin. Rekkesekser blir aldri feil i en slik bil. Og selv om effekten ikke er noe høyere enn på toppmodellen av forrige generasjon Z4 35iS – er ytelsene betydelig bedre. Dessuten har den økt dreiemomentet fra 450 til 500 Nm. Det merkes.

0-100 km/t tar for eksempel 4,4 sekunder – mot 4,8 i den forrige. Spurtøvelsen gjør den også betydelig raskere enn for eksempel Audi TT S quattro – med 310 hk. Men så er den også en hel del dyrere enn Audis roadster (861.600 vs drøyt 700.000 kroner).

Hadde Z4 hatt firehjulsdrift, ville den garantert vært enda raskere. For den sliter tidvis med å plante kreftene i bakken.

Vi liker imidlertid at BMW har vektlagt mer morofaktor, enn ren effektivitet. Ved å holde på bakhjulsdrift, oppnår de så mye mer kjøreglede. Dessuten skal det en hel del til før bakhjulene må gi tapt, og du begynner å spinne. Noe av det vi setter pris på i denne bilen, er at du må bli kjent med den, for å kunne utnytte kreftene best mulig.

Om du søker på nettet, vil du se at den klarer å runde Nürburgring på godt under 8 minutter. Det sier alt du trenger å vite om hvor kapabel denne bilen faktisk er.

Motoren er altså en perle. En tullete- og digitale turtalls-"nål" lukter på hele 7.000 omdreininger, før den nye åtte-trinns automatkassen legger inn neste gir. Akselerasjonen er akkompagnert av herlig motorlyd – og et frekt hvin fra turboen. Sånn skal lydbildet være i en åpen bil!