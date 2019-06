– Petter er jo sammen med Ole Einar Bjørndalen den av norske toppløpere som har flest døgn i høyden. Jeg er opptatt av å få de beste rådene og tipsene, jeg vil lære. Petter har sagt seg villig til å hjelpe meg og det setter jeg stor pris på, sier Klæbo til TV 2.

Northug har vært en «slave» av høydeopphold og har sverget til høydetrening stort sett hvert år - uavhengig om mesterskap har gått i høyde eller ikke.

Kommende sesong er mesterskapsfri og Johannes Høsflot Klæbo planlegger nå et høydeopphold i forkant av neste vinters Tour de Ski.

– Nå er muligheten der til å teste ut nye ting - som høydeopphold. Jeg har ikke ikke prioritert det de to siste årene.

– Du er spent på effekten?

– Så klart. Det er jo individuelt hvordan kroppen reagerer på opphold i høyden. Det kan være at det overhodet ikke er noe for meg, eller det kan gi en effekt på et felt og svekke meg på et annet område. Det er mye usikkert, derfor er det spennende å få testet.

– Langrennsløypene i neste OL i Beijing går jo i høyden, er det mulig å reise dit uten systematisk høydetrening på forhånd?

– Det spørsmålet har jeg stilt meg uttallige ganger. Jeg har kommet til at minst «gambling» med å få testet ut høydeoppholdseffekt på forhånd. Dessuten, og i tillegg til høyde, så kommer jo tidsforskjellen i Kina, det krever også tilvenning, forklarer Klæbo.

Johannes Høsflot Klæbo og de fleste av landslagsløperne avslutter denne helgen en treningssamling på Sognefjellet.