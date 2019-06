– Jeg tenker at Martin Ødegaard uttaler seg på sviktende grunnlag. Alt som ligger til grunn for kritikken er at han har lest artikkelen i VG som er uten substans og kontekst.

Bidrar til mer oppmerksomhet

Det sier Josimar-redaktør Håvard Melnæs etter at Martin Ødegaard onsdag kveld slapp en bombe i det norske fotballmiljøet. Real Madrid-eiendommen gikk til angrep på Ada Hegerberg etter at et intervju med Lyon-spissen i tidsskriften ble gjengitt av VG.

Ødegaards mener at timingen for intervjuet er «skrekkelig».

Fullstendig skivebom, mener Melnæs. Han forklarer at intervjuet med Gullballen-vinneren ble gjort i februar som en del av en stor utgave med gjennomgang av historien til norsk kvinnefotball.

– Det er vanskelig for Martin Ødegaard å forstå hvor mye tøffere det er for kvinnelige fotballspillere enn gutta. Da blir det også et paradoks at Martin Ødegaard kritiserer Hegerberg for å ødelegge VM-forberedelsene – han bidrar i høyeste grad til å gi saken enda større oppmerksomhet, sier Melnæs.

Overfor TV 2 ønsker ikke Hegerbergs team å kommentere Ødegaards utspill, men overfor VG sier mor Gerd Stolsmo dette:

– Ada ga et intervju i februar og har ikke noe med timing for publisering å gjøre, sier Gerd Stolsmo til VG.

Skjermdump. Instagram.

– De er tilfreds med arbeidet

Saken blåser opp ordskiftet rundt landslagene på et tidspunkt hvor herrene gjør seg klar til viktige kamper mot Romania og Færøyene i EM-kvaliken, mens kvinnelandslaget legger ned de siste forberedelsene før lørdagens VM-åpning mot Nigeria.

At magasinet skulle komme ut nå, rett før VM, mener Melnæs sier seg selv.

– Det hadde vært rart om vi skulle gitt ut en hyllest av norsk kvinnefotball i romjulen. Den gir vi ut når jentene har kvalifisert seg til et mesterskap. Vi har intervjuet mange av pionerene og profilene. Det er historien om norsk kvinnefotball, og der er det klart at historien til Ada har en selvsagt plass, sier Melnæs, som har vært i kontakt med Hegerberg-familien etter at Ødegaard kom med sin kritikk.

– Jeg vil ikke kommentere det, annet enn at de er tilfredse med arbeidet vi har gjort.

I intervjuet med Josimar sier Hegerberg blant annet at hun hadde det tøft på landslagsamlinger og at hun var knekt psykisk. Spissen slet med mareritt etter samlinger og sier at begynte å sove godt igjen da hun sluttet med flagget på brystet etter EM i 2017.

– Det er viktig å understreke at kritikken Ada målbærer ikke er noe nytt. Det fungerer som en rød tråd gjennom hele historien til kvinnelandslaget, sier Melnæs.

– Ada kommer ikke med kritikk av kvinnelandslaget. Kritikken er rettet mot NFF. Den er helt berettiget. Espeland-utvalget fant i fjor høst ut at holdningene til damefotballen er dårligere internt i NFF enn hos folk flest. Det sier ganske mye.

I NFF ønsker man ikke å kommentere Ødegaards kritikk av Hegerberg. Elitefotballsjef Lise Klaveness sier imidlertid at hun vil ha direkte dialog med Hegerberg - ikke gjennom media - og at «kun da vil det være reelt håp om konstruktive samtaler og håp om forsoning». Videre henviser hun informasjonssjef i NFF, Svein Graff. Han ønsker ikke å kommentere saken.