– Spillerne driter i om Hegerberg kommer tilbake

Det blåser friskt i landslagsmiljøet etter Josimar-artikkelen der Ada Hegerberg uttalte at hun var knekt psykisk og hadde mareritt etter å ha vært med landslaget.

Martin Ødegaard gikk i strupen på Hegerberg og kalte timingen skrekkelig.

Landslagslegenden Linda Medalen forteller at hun ble rørt da hun leste Ødegaards utspill.

– Jeg synes det var dritbra. Når han sier det - han åpner nesten aldri kjeften - da får jeg frysninger. Da tenkte jeg: «Han er en lagspiller, for han tenker på laget». Han bryr seg om lagfølelsen og bryr seg om kvinnefotball. Det ble sterkt da han sa det, for han er sparsommelig med å si noe som helst, sier Medalen til TV 2.

Hun har fulgt med på bråket de siste dagene. Og Medalen er lei.

– Det er bare trist at det er så mye bråk. Jeg skjønner at folk reagerer. Det dreier seg ikke om annet enn at kvinnelandslaget skal lykkes. Jeg skjønner at det blir reaksjoner. Nå er det nok for mange, sier hun, og legger til:

– Spillerne på landslaget driter i om Hegerberg kommer tilbake, for hun fremstilles som en drittunge som skal ha ditt og datt. Jeg husker en sak for mange år siden da jeg var på landslaget. Alle skulle gå i rødt eller blått eller hvitt. Jeg reagerte på det, og så ble det ryddet opp. Men hun klarer bare ikke å innordne seg systemet. Hun klarer ikke at andre skal bestemme. Før hun er voksen nok til å innrette seg etter et team er det ingen som savner henne. De er bare glade for å slippe å ha det maset, sier hun.

Medalen er imponert over det Hegerberg har fått til på klubbnivå, men på landslaget har historien vært en annen.

– Problemet hennes er at hun ikke har prestert så bra på landslaget, så for de andre spillerne er det ikke noe tap. De går ikke glipp av noe. Hun er veldig bra på klubbnivå, men har ikke prestert noe på landslagsnivå, sier den tidligere landslagsspissen.

Hun er spent på fotballkvinnenes reaksjon på Ada-bråket.

– De må bruke det til sin fordel. De må bruke det til å prestere. Det vil også fortelle om det er et vinnerlag eller ikke. De må bruke det som en boost.

Medalen mener spillere som Hegerberg dukker opp med jevne mellomrom.

– Det er klart hun er dyktig. Vi må forvente at det dukker opp slike spillere innimellom. Spillere som er veldig egoistiske og selvsentrerte. Men det er veldig uvanlig i norsk fotball. Jeg husker da Solveig Gulbrandsen kom inn på landslaget. Even Pellerud fortalte henne at hun ikke skulle spille. «Skal jeg ikke starte», sa Gulbrandsen. Da var hun 16 år. Hun skulle spille. Hun var helt i sjokk, men hun klarte å innordne seg, sier hun.