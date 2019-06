Det melder nyhetsbyrået AFP.

Dødsfallene skjedde mens Högel jobbet som sykepleier. Han har innrømmet å ha overmedisinert en lang rekke alvorlig syke pasienter fordi han syntes det var spennende å berge livene deres i siste øyeblikk.

Tysk påtalemyndighet mener Högel handlet ut fra forfengelighet, kjedsomhet og et ønske om å vise hvor flink han var i gjenoppliving. Enkelte kolleger ga ham tilnavnet «gjenopplivings-Rambo», skriver nyhetsbyrået AFP.

Högel er allerede dømt for seks drap, men har innrømmet mange flere. I den nye rettssaken har han ifølge AFP vedgått 43 drap, nektet for fem drap og sagt at han ikke kan huske ytterligere 52 drap.

Etterforskere mener at Högel kan ha drept så mange som 300 pasienter mellom 2000 og 2005 ved å gi dem injeksjoner med en dødelig dose medikamenter. Men saken er umulig å komme til bunns i siden ofrene for lengst er begravet eller kremert.

Niels Högel omtales som Tysklands verste seriemorder i fredstid. Ofrene var mellom 34 og 96 år gamle. Ved starten av rettssaken ba han om unnskyldning til ofrenes familier.



– Hvis det var noen måte jeg kunne hjelpe dere på, ville jeg gjort det, sa 42-åringen.