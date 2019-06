Det med elbiler og Norge er helt spesielt. Ikke noe annet sted i verden selges det flere slike doninger, i forhold til innbyggertallet, enn nettopp her. Så langt i år nærmer vi oss en elbilandel på 50 prosent.

Men også elbileventyret hadde en start. En av de modellene som virkelig gjorde elbilisme til en alminnelig greie, fyller nå ti år. Nemlig lille, snåle Mitsubishi i-MiEV.

I motsetning til de ørsmå-toseterne med rekkevidde herfra til butikken og med toppfart som en moped, var i-MiEV et stort steg i riktig retning i elbil-bilismens spede barndom.

Her var det fire dører og plass til fire personer om bord, den hadde et bagasjerom som i alle fall rommet noen handleposer og den hadde en rekkevidde som gjorde at du kom så langt, langt av gårde. Sett med datidens øyne.

Elbil i 10 år!

Mitsubishi i-MiEV var rett og slett en liten revolusjon. Suksessen uteble da heller ikke. Det gikk ikke mange ukene før det mysset av disse på veien. Elbil kunne nå faktisk brukes på ordentlig og var ikke bare for entusiaster og ideologer med runde briller og firkanta holdninger. Nå var det for alle. I alle fall nesten ...

Det er nå 10 år siden produksjonen av lille Mitsubishi i-Miew startet og den selges fortsatt.

Mitsubishi markerer nå at det har gått 10 år siden introduksjonen av i-MiEV. Produksjonsstart var nemlig i 2009. Bilen som på sett og vis startet revolusjonen innen nullutslipp og la grunnlaget for serieproduksjon av elektriske biler, har altså jubileum!

Den helelektriske drivlinjen har også vært benyttet i Minicab MiEV som ble introdusert i 2012 på hjemmemarkedet. Tilsammen for i-MiEV og Minicab MiEV er det levert 31.000 enheter globalt. Av større enkeltleveranser til samme kunde kan det meldes om en leveranse på hele 1.200 Minicab MiEV til Japan Post senere i år.

I Norge per utgangen av mai i år er det registrert flere tusen i-MiEV siden starten i 2010. Den største kunden er for øvrig Oslo kommune og hjemmehjelpstjenesten, med 300 biler.

Dette er også en stor Mitsubishi-legende

Mitsubishi i-MiEV finnes i ulike varianter, som ikke selges i Norge.

Det ene leder til det andre

i-MiEV har vært helt avgjørende for Mitsubishis forskning og utvikling innen elektriske drivlinjer. Dette ledet til produksjonsoppstart i 2013 av Outlander PHEV, den ladbare hybridbilen som i plattform er en elektrisk bil, men som i tillegg har en bensinmotor. Outlander PHEV har siden vært Europas mest solgte ladbare hybridbil (2015-2018).

I Norge har Outlander PHEV vært en av de mest solgte personbilene i senere tid og den mest solgte ladbare hybridbilen femte året på rad.

i-MiEV sin 16 kWt batteripakke og elmotor bak gir en rekkevidde på 160 km (NEDC2) og 105 km (WLTP). Bilen er forresten fortsatt i salg, om noen lurer på det og den koster ca. 150.000 kroner og den er med det blant de aller billigste elbiene i Norge.

Eksempel på hvordan V2H-teknologien fungerer.

i-MiEV er en praktisk, lettkjørt bybil og duger greit til pendling. Den har kompakte ytre mål, men er smart pakket innvendig og stor nok til fire personer.

Les vår test av i-Miew her:

Smart teknologi

Mitsubishi har også utviklet noe de kaller for V2H (Vehicle to Home). Den teknologien kom til god nytte etter det store jordskjelvet i Japan i 2011. I løpet av bare ett år utviklet MMC en strømutvekslingsboks mellom bil og hus. Med ofte strømstans under gjenoppbyggingen etter jordskjelvet kunne i-MiEV drive elektriske apparater og lys i huset, samtidig som den fikk lading når det var strøm å få.

Dette er nok en type teknologi vil vil få se mer av, og i ulike avarter, i framtiden. I mellomtiden får vi nøye oss med å gratulere elbil-pioneren med 10 års jubileet!

Les også: Nei – ikke alle kjøper elbil ...

Video: Denne elbil-duellen må du få med deg