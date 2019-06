Jaktstarten, der førstemann opp Alpe Cermis er vinner av Tour de Ski, har vært løpets signatur og det alle tv-seere forbinder med etappeløpet.

Men etter 14 år blir det forandring. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at den avsluttende 9 kilometer skøyteetappen skal være fellesstart. Det faller ikke i smak hos Therese Johaug. Hun var først opp alpinbakken i 2014 - og ble med det første norske vinner av Tour de Ski.

– Personlig er jeg ikke for fellesstart på Tour de Skis siste dag. Det er trangt fra starten og ned til alpinbakken, og jeg frykter at det kan bli både fall og stavbrekk. Det blir noen utfordringer, sier hun.

– Nå er det ikke sikkert at første løper opp bakken er vinner av Tour de Ski?

– For meg blir det litt rart, ja. Hva andre mener får de selv stå for. I alle år har det vært slik at førstemann opp er vinneren, så tv-seerne får noe nytt å forholde seg til. Verden er vel i utvikling, så da må vel vi bare henge på, sukker Therese Johaug.

– Så får vi se etter vinteren om det var første - og siste gang med fellesstart opp alpinbakken, legger hun til.

I Johaugs mål for vinteren hører selvsagt Tour de Ski med, sammen med verdenscupen sammenlagt. Dessuten frister nyvinningen, den norsk-svenske touren som avsluttes i Trondheim.

– Løpene i den touren skulle passe bra for meg, det er blant annet en etappe på snaut fire mil, sier Therese Johaug