Artist arrangerer toppløs-aksjon i Oslo

Positive reaksjoner

Artisten forteller at hun i all hovedsak har fått positive reaksjoner på aksjonen og at hun har vært i kontakt med mange som sier at de kommer til å delta. Mange av støttemeldingene går ut på å frigjøre kvinnebrystet, men Baqwa understreker at dette ikke bare dreier seg om å vise pupp.

– Det handler om at jeg eksisterer i en kropp som har pupper og det må jeg få lov til å gjøre uten at puppene seksualiseres. Jeg har ikke bedt om de puppene jeg har fått!

Ifølge Baqwa har flere eldre kvinner tatt kontakt for å vise sin støtte til aksjonen og mimre tilbake til tider da det å gå toppløs ikke var noe som skilte seg ut i det hele tatt.

Pride-avslutning

Baqwa har også vært i kontakt med Christa Barlinn Korvald selv.

– Jeg sendte henne en melding på Facebook i går for å si at jeg syntes hun var kul og invitere henne til arrangementet.

Korvald sier til TV 2 at hun synes aksjonen er et kjempebra initiativ.

– Jeg håper å få blitt med på det, sier hun og legger til:

– Det er veldig fint at hun arrangerer denne aksjonen, uavhengig om det dreier seg konkret om toppløs bading så er det fint i forhold til kroppslig frigjøring å kunne vise seg frem som den man er.

Og arrangøren understreker at alle, både menn, kvinner, store og små, er velkommen til å delta på aksjonen som finner sted på Sørenga i Oslo 23. juni. Det er samme dag som Oslo Pride 2019 avsluttes, noe som ikke er tilfeldig.

– Pride handler om motgang. Det handler om å normalisere det som samfunnet en gang i tiden mente var unormalt. Nå vet vi bedre! Og da markerer vi det at vi vet bedre og at vi har kommet videre, men også at det gjenstår kamper vi må kjempe for å skape rom for at folk skal bli behandlet med respekt, sier hun.