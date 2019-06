– Hadde jeg vært et fast medlem, hadde jeg vært mer krass

Fredag fra kl. 20.10: Se Norge-Romania på TV 2 eller Sumo!



Rosenborg-målvakten har ikke vært i en landslagstropp siden 0-6-tapet for Tyskland i 2017, men gjorde seg tilgjengelig da Rune Almenning Jarstein ble skadet.

– Jeg har egentlig ikke så mye forventninger. Når du har vært borte noen år, legger du egentlig landslagslivet litt dødt, forklarer Hansen til TV 2.

29-åringen understreker at han har fulgt med og sett kampene hjemmefra, og mener at landslaget har hatt en «kjempepositiv» utvikling siden stortapet for Tyskland.

– Men når jeg kommer inn på den måten jeg gjør nå, har jeg egentlig veldig lite forventninger til det ene og andre. Jeg er her rett og slett fordi jeg har sagt at jeg skal bidra hvis det oppstår en slags krise, og det gjorde det nå med to skadede keepere. Det er min inngang til samlingen. Om det blir spilletid eller ikke, det ..., sier Hansen og lar ordene ligge i luften.

Onsdag ettermiddag hadde han fortsatt ikke fått noe signal om hva Lars Lagerbäck har bestemt seg for.

– Hadde jeg vært et fast medlem, som jeg var en gang i tiden, så ville jeg selvfølgelig vært mer krass og kanskje mer påståelig når det kommer til spilletid og ikke. Men når situasjonen er som den er, og jeg ikke har stilt opp, har jeg respekt for både det ene og andre treneren velger, sier han.

– Det kan være en vurdering

– Tror du at det kommer til å spille inn på Lagerbäcks avgjørelse?

– Det kan selvfølgelig være en vurdering. Det er realiteten, men igjen: Det er landslaget, og det handler om å vinne kampen. Da er det kanskje også andre vurderinger som spiller inn. Hva treneren føler seg mest komfortabel med, og hva han har størst tro på, svarer 29-åringen, før han legger til:

– Det kan være enkeltkamper. Kanskje mer med utespillere, at én utespiller passer bedre til kampen enn en annen. Da har det kanskje ikke så mye å si hvor en har vært de siste to eller tre årene.

Selv har Lagerbäck holdt kortene tett til brystet når han er blitt spurt om keepervalget denne uken. TV 2s fotballekspert er imidlertid ikke i tvil om hvem svensken kommer til å gå for.

– Grytebust har levert meget solid i Danmark. Med tanke på at han har vært med Lagerbäck hele veien, blir jeg veldig overrasket om han ikke står. André Hansen er den beste keeperen, men Grytebust er ikke veldig langt unna, mener Jesper Mathisen.

– Det forholder jeg meg ikke til

For Grytebusts del blir det i så fall hans femte landskamp, og hans første kvalifiseringskamp. Den FC København-klare målvakten har ikke spilt med flagget på brystet siden Panama-kampen for ett år siden.