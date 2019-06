Onsdag møttes landsstyret i Frp for å diskutere bompenge-saken.

Etter et fire timer langt møte kom landsstyret ut igjen, og det med seks krav, som Frp nå skal ta med seg inn i forhandlinger med Venstre, Krf og Høyre.

Punktene er:

Stoppe nye bypakker

Endre nullvekstmålet

Kutte kostnader i eksisterende bypakker

Slette bompengegjeld

Være imot veiprising

Når staten bidrar med penger til byområdene må det stilles strengere krav til egenandel fra lokal myndigheter.

Samtidig har Venstre og Krf understreket at de utfordringene som er kommet opp må løses innenfor Granavolden-plattformen, og at de ikke vil åpne for å forhandle plattformen de tidligere er blitt enige om.

Satt ned gruppe

Det er satt ned en gruppe som skal se på mulige løsninger for bompenge-bråket innenfor Granavolden-plattformen.

Denne gruppen består av følgende medlemmer:

Jon Georg Dale (Frp) – samferdselsminister

Terje Breivik, parlamentarisk leder Venstre

Hans Andreas Limi, parlamentarisk leder Frp

Trond Helleland, parlamentarisk leder H

Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder KrF

Lars Øy (H)

Audun Rødningsby (V)

Hans Olav Syversen (KrF)

Gruppen hadde sitt første møte på Stortinget allerede tirsdag denne uken.

– Vi må sette oss ned og snakke sammen om de problemstillingene som Frp nå løfter fram i debatten, sier Grøvan (Krf) til TV 2.

Han understreker også at det ikke er aktuelt å forhandle Granavollen-plattformen.

Gruppen har foreløpig ikke satt noen dato for et nytt møte, men følger saken tett.

Skattelette

Grøvan understreker at det allerede finnes muligheter i den plattformen som foreligger.

Han trekker fram at det i plattformen blant annet åpnes opp for å se på en mulighet for skattelette til de som betaler mest bompenger, samt å redusere bompengeandelen på nye prosjekter.

– Det er jo en litt spesiell situasjon nå – det er Frp som har styrt samferdselspolitikken de siste seks årene. Aldri har det vært så kraftige bevilgninger til vegtrafikken. Det kan nesten virke som at noen er tatt litt på senga nå, når regningen skal betales, sier han.

Torsdag var Sylvi Listhaug gjest på TV 2 Nyhetskanalen. Hun nektet da å svare på hvorvidt Frp ville trekke seg fra regjering på grunn av bompenger.

– Nå skal vi først sette oss ned og forhandle, det er det som er fokus nå, sier Listhaug.

Tidligere torsdag gikk også Raymond Johansen ut og krevde en garanti for støtte til Fornebubanen etter bompenge-bråket. Senere på dagen bekreftet Erna Solberg støtte til banen via VG, og understreket at dette er et viktig prosjekt for regjeringen.