– Kraftig nok til å forårsake skade

Selv om det trolig ikke vil være de største tornadoene som danner seg her til lands i løpet av dagen, understreker meteorologen at også disse kan lage skade.

– Det er nesten umulig å si hvor sterke tornadoer det kan bli, men om de er null eller én er de kraftige nok til å forårsake skade. Det er ikke snakk om ekstremskader, men ting kan fyke rundt, sier han.

Varmt og vått

I tillegg til mulige tornadoer er det meldt enorme mengder med regn.

– Totalen blir ikke voldsom, men det kan komme 30-40 millimeter på to til tre timer, så det er intensiteten som er spesiell, forklarer Krogsæter.

Til sammenligning forklarer han at det kommer omlag to til tre millimeter regn per time når det er snakk om vanlig regnvær. Nå kan det altså bli ti ganger så kraftig.

I tillegg er det, til tross for generelt dårlig vær ellers, meldt skikkelige sommertemperaturer i Sør-Norge.

– Det blir opp mot 30 grader før regnet kommer inn på Østlandet. Her på Vestlandet er det også snakk om temperaturer opp mot 27 og 28 grader før regnværet kommer utover ettermiddagen, sier han.

Det er nettopp de to faktorene mye varme og høy fuktighet som gjør at det nå er en god mulighet for tornadoer, forklarer Krogsæter.

– Alt ligger til rette. Skal det skje en gang, er det typisk at det skjer i en situasjon som dette.