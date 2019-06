Klaveness: – Jeg ønsker å ha direkte kontakt med Ada

Til tross for at hun har takket nei til VM og landslagsspill er det Ada Hegerberg (23) som skaper de største overskriftene dagen før mesterskapet i Frankrike starter.

Nå får verdens beste kvinnelige fotballspiller støtte fra USAs landslagskaptein Megan Rapinoe.

Hun mener store mesterskap trenger profiler som Hegerberg.

– Alles øyne er rettet mot oss. Det ville selvsagt vært best om hun var her, for hun er en fantastisk spiller og ville uten tvil satt fyr på VM på flere måter, sier Rapinoe ifølge Reuters.

Foreløpig har Hegerberg i hvert fall satt fyr på det norske landslagsmiljøet. Onsdag gikk Martin Ødegaard i strupen på Hegerberg i etterkant av et Josimar-intervju der Hegerberg uttalte at hun var knekt psykisk og hadde mareritt etter å ha vært med landslaget.

– Kanskje du kan finne på noe bedre å gjøre enn å forstyrre landslagets forberedelser til VM? De har kvalifisert seg til VM med landet sitt (noe av det absolutt største en fotballspiller kan gjøre), og allerede fått nok negativ oppmerksomhet. De fortjener bedre, skrev Ødegaard.

Foreløpig har ikke Hegerberg-leiren gitt lyd fra seg. Gerd Stolsmo, Hegerbergs mor, sier til TV 2 at hun ikke ønsker å uttale seg.

Elitefotballsjef Lise Klaveness har ikke tenkt til å involvere seg i Hegerberg-saken på nåværende tidspunkt.

– Jeg har ingen ytterligere kommentar til den saken nå, skriver hun i en sms til TV 2.

– Som øverste ansvarlig for elitefotball i Norge, har du ingen kommentar til utspillet til Ødegaard?

– Nei, dette er et utspill Martin har initiert selv og ikke noe jeg eller andre i eliteavdelingen har vært involvert i. Jeg har ingen kommentar til dette, skriver hun videre.

– Hva gjør dette med klimaet i kvinnetroppen og håpet om å få Hegerberg tilbake på landslaget?

– Nå er fokus VM, og jeg ønsker å ha direkte dialog med Ada - ikke gjennom mediene. Kun da vil det være reelt håp om konstruktive samtaler og håp om forsoning. Jeg kommenterer derfor ikke dette noe ytterligere til mediene nå.

Klaveness er for øyeblikket i Paris.

– Deretter slutter jeg meg til VM-troppen med fullt fokus mot første VM-kamp, skriver hun.

Heller ikke fotballpresident Terje Svendsen ønsker ikke å uttale seg om saken. Han henviser til landslagets pressesjef Svein Graff.

TV 2 har foreløpig ikke lykkes å komme i kontakt med Graff.