– Jeg har tenkt veldig, veldig mye på døden

I A-magasinets podkast «Koht vil leve», fortalt av journalist Joachim Førsund, har lyttere fått følge komikeren Christine Koht gjennom hennes vanskeligste halvår.

I november i fjor fikk TV-profilen beskjed om hadde kreft med spredning.S

Krefttypen, som kalles slimhinne-melanom, er sjelden og aggressiv. Legene oppdaget flere svulster, og hun ble behandlet med immunterapi.

Dette var den eneste behandlingsformen, og den ville være risikofylt. Som en bivirkning av kreftbehandlingen fikk hun en alvorlig leverbetennelse, og hun ble innlagt på sykehuset i Tønsberg, deretter på Rikshospitalet i Oslo.

Ville oppleve egen bursdag

Natt til torsdag 6. juni ble den femte og siste episoden publisert.

I alle de foregående episodene har vi blitt kjent med at Koht har et stort ønske om å leve frem til sin egen bursdag den 19. mai.

Da den store dagen endelig kom, hvor Koht skulle skrives ut av Radiumhospitalet for å feire seg selv og livet, kom nok en nedslående beskjed.

Journalist Joachim Førsund mottar en telefon fra Kohts gråtekvalte mor Kirsten. Hun forteller at datteren våknet med feber og en alvorlig lungebetennelse.

– Det er så mye, Joachim. Det kommer noe hele tiden, og nå sa Christine at: «Nå har jeg det like vondt som jeg hadde det i Tønsberg. Nå vil jeg dø, mamma. Jeg orker ikke mer, mamma», sa hun til meg, sier Kohts mor til journalist Førsund.

Det var da han bestemte seg for at dette skulle bli podkastens siste episode.

Førsund besøker Koht en siste gang på sykehuset med mikrofon. Han forteller at de ekstreme mengdene med kortison har gjort Kohts ansikt nesten ugjenkjennelig, og at stemmen hennes ikke høres ut som hennes egen.

Med lange pauser mellom hvert ord, forteller Koht at hun synes det kun går nedover.

– Jeg har så lyst til å lage podkast, men jeg kunne aldri trodd at jeg kunne bli så syk. Så jeg tenker veldig, veldig mye på døden, forteller Koht åpenhjertig.

– Det jeg drømmer om, det eneste jeg drømmer om, er å få oppleve en dag som andre mennesker ikke husker en gang. Som bare er en torsdag eller onsdag. Jeg drømmer bare om en helt vanlig dag hvor jeg kan ta på meg klær og bare sitte og ikke være så svimmel. Bare være og ikke gjøre noen ting. Det er så mange gleder i løpet av en dag som ingen husker.

Førsund forklarer i podkasten at legene ikke har turt å gi Koht kreftmedisin de siste tre månedene, og at de ikke aner hva svulsten har foretatt seg mens de har blitt behandlet tv-profilen for andre sykdommer.