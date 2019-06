Fotballryktene: – Bruno Fernandes til Manchester United

Manchester United vil annonsere Bruno Fernandes som sin første signering denne sommeren. Ifølge Star vil signeringen annonseres etter Nations League-finalen.

Chelsea har blitt enige med Real Madrid om en sum på om lag 980 millioner kroner for Eden Hazard. Det melder Guardian.

ESPN melder at Virgil van Dijk ønsker å signere en ny kontrakt med Liverpool.

Manchester United er klare til å avslå alle som ønsker å signere franske Paul Pogba. Det hevder Mail.

Celtic er interessert i Phil Jagielka etter hans avgang fra Everton senere denne måneden. Det melder The Sun.

Både Arsenal, Manchester United og Tottenham er interesserte i tyrkiske Ozan Kabak. Ifølge Express er hans prislapp på over 129 millioner kroner.

Liverpool har vist interesse for Cardiff City sin keeper, Neil Etheridge. Det hevder Wales Online.

Fenerbache har blitt med i kampen om å signere Salomon Rondon. 29-åringen er allerede ønsket av Wolverhampton og Newcastle. Det melder Ajansspor. I dag spiller han på West Bromwich, men var på utlån til Newcastle forrige sesong.

Southampton har blitt enige med Standard Liege om en sum på over 136 millioner kroner for Moussa Djenepo. Det hevder Daily Echo. Southampton har også bydd over 78 millioner kroner for Che Adams. Ifølge Mail har Birmingham avvist budet.

Andre Gomes ønsker en permanent overgang til Everton etter å ha vært på utlån fra Barcelona. Everton håper også at Leighton Baines signerer en ny ettårs-kontrakt. Det melder Times.

Inter Milan ønsker å signere Taylor Richards fra Manchester City. Det melder The Sun.

Manchester City håper å slå Chelsea i konkurransen om å signere Millwalls Samuel Edozie. Det hevder Evening Standard.